PARCERIA ENTRE PREFEITURA E LYRA DÁ INÍCIO AO PROJETO ‘VIOLINOS DO FUTURO’

A Prefeitura de Mogi Mirim iniciou nesta segunda-feira (5), as aulas do projeto “Violinos do Futuro”, que será aplicado aos alunos do Ensino Fundamental I da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professor Geraldo Philomeno’ que participam do Projeto SER, iniciativa adotada pela rede municipal de ensino no contraturno escolar, levando aos estudantes atividades musicais, lúdicas e de artes.

O projeto-piloto, que pode ser estendido em 2025 a outras escolas do município que possuem o Projeto SER, vai beneficiar 100 alunos com aulas gratuitas de violino, aplicadas por meio de uma parceria da Prefeitura com a Lyra Mojimiriana. Os recursos para essa finalidade, tanto para compra dos violinos, quanto para a formação, vieram de emenda impositiva da Câmara Municipal. O objetivo com o ‘Violinos do Futuro” é a difusão e enriquecimento cultural da comunidade escolar, desenvolvimento da percepção musical com a identificação de diferentes notas, ritmos e nuances musicais e o aumento de habilidades motoras e a concentração.

Para a Secretaria de Educação, o ensino coletivo de violino permite que os alunos experimentem padrões musicais por meio da prática instrumental individual e em conjunto, ao harmonizar e explorar diferentes estilos musicais.

TURMAS

Os alunos foram divididos em quatro turmas, sendo que cada uma terá duas horas de aula por semana. As aulas serão aplicadas às segundas (13h00 às 15h00 e das 15h00 às 17h00), quartas (8h00 às 10h00) e sextas-feiras (8h00 às 10h00). O ensino é ministrado pelo professor Mateus Henrique Vita e a monitora Beatriz Sobotka Moraes, ambos formados em projetos da Lura.

Na primeira aula, Mateus apresentou o instrumento e seus acessórios aos alunos. Depois, entregou cada violino aos participantes, para que pudessem se familiarizarem com ele. Em seguida, ensinou os estudantes quanto à posição de uso do violino, a postura da cabeça para tornar a utilização do instrumento mais confortável e a forma de descanso.

Aos poucos, Mateus foi introduzindo as técnicas musicais de uso do violino. “Vocês vão aprender que é possível tocar de tudo, desde os clássicos até as músicas populares”, apontou. As aulas do projeto ‘Violinos do Futuro’ serão desenvolvidas ao longo do semestre até o final do ano, com a proposta de apresentação dos alunos ao término da formação.