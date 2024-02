Parceria entre Saean e Partiu Corrida fortalece ações ambientais no mês da água

3ª edição da corrida Anima Artur acontecerá dia 17 de março, no Centro Cultural Tom Jobim; saiba como se inscrever

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) está engajado em mais uma ação que valoriza o meio ambiente, a saúde e o esporte no município. Em parceria com a empresa Partiu Corrida, a autarquia apoia a 3ª edição da corrida Anima Artur, que está marcada para o dia 17 de março.

O evento acontecerá no Centro Cultural Tom Jobim, a partir das 7h. Os interessados podem conferir outras informações e inscrições através do site: <ticketsports.com.br/e/anima-artur-2024-37501>.

Para tanto, o Saean sorteou oito ingressos para a corrida, nesta quarta-feira (28). Os nomes dos ganhadores foram divulgados no Instagram @saeanarturnogueira, e os sorteados devem entrar em contato com a organização para receberem um kit com camiseta, medalha e viseira.

Além disso, os kits contém materiais informativos sobre as políticas públicas de preservação da água. “Além de conscientizar a população sobre o cuidado com os recursos naturais, nosso objetivo também é lembrar os moradores sobre o importante papel que o Saean desempenha ao levar água limpa a todos os cantos da cidade”, pontua a presidente da autarquia Gabriela Montoya.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca os benefícios do evento para o município. “A corrida Anima Artur fomenta o turismo nogueirense, proporciona lazer aos munícipes e incentiva a prática esportiva. Estamos muito felizes em apoiar essa iniciativa que promove bem-estar para todos nós”, diz.

A iniciativa também conta com o apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Esporte, Lazer & Juventude e Cultura & Turismo. A Corporação Musical 24 de Junho ficará responsável pela música do evento.