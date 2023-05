Parceria entre Zoonoses, GCM e Polícia Civil resulta em sentença contra homem acusado de maus-tratos em Artur Nogueira

Ex-tutor da cachorra ‘Chiquinha’ recebeu multa e deve cumprir reclusão em regime aberto

O caso da ‘Chiquinha’, cachorra encontrada em situação de maus tratos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira, foi encerrado nesta segunda-feira (29). Após laudo da Zoonoses e investigações da Polícia Civil, o ex-tutor do animal e acusado pelo crime foi sentenciado com multa e reclusão em regime aberto.

De acordo com o documento oficial da audiência, o homem recebeu uma multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo por dia, durante 16 dias. E, além disso, foi condenado a uma pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto.

A médica veterinária Larissa Mandaio, responsável pela Zoonoses de Artur Nogueira, alerta os munícipes a sempre denunciarem casos de violência e maus-tratos contra animais. “Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que cometem esse tipo de ação. Nossa cidade se desenvolve quando conseguimos combater essas atitudes, por isso, sempre denunciem e contribuam para o bem dos nossos animais”, concluiu.

As denúncias podem ser feitas através do WhatsApp 3877-1505 do Departamento do Bem-Estar Animal durante a semana. O atendimento é feito de segunda a sexta, de 8h às 17h pelo setor.

Outros canais: 153 (Guarda Civil Municipal) ou 190 (Polícia Militar).

CASO CHIQUINHA

Em junho de 2022, uma cachorra foi encontrada em situação de maus tratos em um pesqueiro do município. Segundo relatos da equipe ambiental da Guarda Municipal, o animal foi encontrado amarrado, em situação precária e com a saúde em risco.

Chiquinha, como foi carinhosamente chamada pelos moradores, acabou falecendo dias depois. O caso gerou comoção e foi para a Polícia Civil – que apurou os fatos e responsabilizou o ex-tutor da cachorra.