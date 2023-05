Parceria: Franco Montoro participa do 1º Ambulatório de Obesidade da Região

A Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal inaugurou, no último dia 4, o 1º Ambulatório de Obesidade da Região em parceria com a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM). O programa tem o objetivo de ser um ambulatório escola na especialidade obesidade. A prefeita Cristina Brandão recepcionou os convidados, entre eles, o secretário de Relações Institucionais, Alair Junior, que representou o prefeito Rodrigo Falsetti, além dos diretores da Franco Montoro Paulo Roberto Alves Pereira e Clauber de Oliveira Rossini.

Os atendimentos são realizados por alunos e por um médico responsável, com discussão dos casos. Os pacientes atendidos e acompanhados pelo ambulatório receberão um atendimento humanizado e diferenciado. “O ambulatório tem o intuito de proporcionar aos alunos da graduação do curso de Medicina da Franco Montoro a prática ambulatorial, a execução de um diagnóstico clínico, a vivência no atendimento e troca de conhecimentos”, comentou o diretor Paulo Roberto.

Pelo programa, as consultas são direcionadas para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e os atendimentos médicos visam ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados atendendo à demanda regional. “Para a Franco Montoro, realizar a parceria com Pinhal é extremamente importante, pois proporciona o reconhecimento da instituição em sua função principal na região, que é contribuir com a comunidade”, destacou o diretor.

Também participaram da inauguração a coordenadora geral da Franco Montoro, Ana Caroline Costa, a vice-coordenadora, Ivana Sodré, além dos alunos da Liga Acadêmica de Emergência da FMPFM, responsáveis inicialmente pelo ambulatório.