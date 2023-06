ParkShopping Mogi Mirim: primeiro shopping da cidade é inaugurado em grande estilo

Na manhã desta quinta-feira (15), Mogi Mirim registrou mais um momento histórico em seus 253 anos de existência com a inauguração do ParkShopping Mogi Mirim, o primeiro shopping center da cidade, ganhando, assim, um presente antecipado de aniversário.

Às 10h00, lojistas, vereadores, secretários, representantes da Acimm (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), além de autoridades, imprensa e demais convidados do município e da região foram recepcionados na praça de alimentação, onde um delicioso coquetel foi servido ao som de canções interpretadas pela Banda Lyra Mojimiriana.

Ao lado do diretor-presidente da AD Shopping,Helcio Povoa, da diretora comercial, Magali Povoa, e dos sócios do shopping, Paulo Antunes e Paulo Antunes Filho, o prefeito Paulo Silva abriu os discursos feitos na festa de inauguração agradecendo os empresários envolvidos por acreditarem em Mogi Mirim. “Este empreendimento está atendendo um sonho antigo de 94 mil mogimirianos que agora, vão ter um grande centro comercial de entretenimento, de lazer e de compras. Aqui vai ser um ponto de encontro dos mogimirianos”.

O prefeito ainda ressaltou que o shopping já inicia suas atividades com mais de 500 contratações, número este que deve aumentar até o final do ano, o que causa um impacto econômico muito grande no município. “É um empreendimento econômico, mas também um empreendimento social. Eu tenho comparado este shopping a inauguração da ferrovia mogiana inaugurada há 150 anos por Dom Pedro, pois foi um marco na história econômica de Mogi Mirim. Depois, recebemos a energia elétrica, depois, há 25 anos, pudemos inaugurar o Parque Industrial novo, e depois, há cerca de 40 anos, veio a duplicação da SP-340. Então, esse ParkShopping é um marco na história econômica de Mogi Mirim”.

Em seguida, Helcio Povoa, diretor-presidente da AD Shopping, administradora e sócia do ParkShopping, também fez uso da palavra, aproveitando o momento para agradecer a presença de todos e o apoio que recebeu do prefeito Paulo Silva e de toda sua equipe. “Em especial, eu agradeço os nossos lojistas que acreditaram em nosso empreendimento, que estão aqui junto com a gente trazendo emprego, riqueza e produção para este país”.

Povoa também agradeceu todos os sócios, além de toda sua equipe que trabalhou muito para que a inauguração acontecesse. “Desejo sucesso a todos os lojistas, obrigada a todos os convidados e sucesso para nós”.

Após as falas, a faixa de inauguração do ParkShopping foi descerrada, marcando o início das atividades do empreendimento que ao meio dia já abriu suas lojas ao público.

Localizado às margens da SP-340, no bairro Loteamento Santa Ana, o shopping conta amplo estacionamento, lojas, quiosques, supermercado, salas de cinema, academia e uma ampla praça de alimentação.