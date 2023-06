Parlamento e Conselho da RMC vão pedir descentralização do sistema CROSS

O Parlamento e o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) pedirão ao governo estadual a descentralização da Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde (Cross), que regula o acesso de pacientes aos serviços hospitalares e ambulatoriais custeados pelo Estado.

O assunto foi tratado na manhã desta terça-feira (13) em encontro do presidente da Câmara e do Parlamento da RMC, Pepo Lepinsk, com o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis.

Nas reuniões do parlamento, os vereadores das 20 cidades vêm cobrando medidas efetivas para solucionar as filas pelos serviços referenciados: muitas vezes, os pacientes são direcionados para municípios muito distantes, quando há soluções viáveis em cidades mais próximas. Além disso, faltam informações sobre o andamento da fila.

“Se a descentralização sair do papel, esse problema tende a diminuir”, analisa Pepo. Em setembro, a RMC vai debater o assunto diretamente com o Estado, em evento que será realizado em Campinas.