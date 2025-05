Parlamento Jovem Municipal: Formação Política e Cidadã para Estudantes de Jaguariúna

A construção de uma sociedade mais consciente e participativa começa pela educação. E é com esse propósito que o Parlamento Jovem Municipal de Jaguariúna promove um espaço de formação cidadã e política voltado exclusivamente aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, 1º e 3º anos do Ensino Médio.

O programa é uma iniciativa da Câmara Municipal de Jaguariúna e tem como objetivo aproximar os jovens do funcionamento do Poder Legislativo, incentivando a reflexão crítica, o protagonismo juvenil e o exercício da cidadania desde cedo.

⸻

Como Participar do Parlamento Jovem em Jaguariúna?

Para participar, as escolas municipais e particulares da cidade precisam realizar inscrição no programa, conforme o cronograma divulgado anualmente pela Câmara Municipal. A seleção é restrita aos estudantes das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, precisamente do 9º ano, 1º e 3º colegial.

A partir da adesão das escolas, os alunos são convidados a participar de um processo de formação e vivência legislativa, que inclui a elaboração de propostas, debates temáticos e uma sessão solene na Câmara Municipal, onde atuam como “vereadores jovens”, apresentando ideias e discutindo soluções para os desafios da cidade sob a ótica da juventude.

⸻

Por Que o Programa É Importante?

O Parlamento Jovem Municipal é uma oportunidade para que os estudantes compreendam o papel dos poderes públicos, desenvolvam habilidades de argumentação, liderança, empatia e se tornem mais preparados para intervir positivamente em sua realidade social.

Além disso, ao se envolverem com questões da comunidade, os jovens participantes exercitam o olhar coletivo e compreendem que política não é apenas algo distante ou burocrático, mas uma ferramenta de transformação concreta, que começa na escola, na rua, no bairro e, principalmente, no voto e na participação ativa.

⸻

Conclusão

Em Jaguariúna, o Parlamento Jovem Municipal é mais do que uma simulação — é uma porta de entrada para o exercício da cidadania na prática. Ao incentivar que escolas públicas e privadas inscrevam seus alunos do 9º ano, 1º e 3º colegial, o município dá um passo importante para formar jovens mais conscientes, críticos e comprometidos com o futuro da cidade.

Participar é aprender que política se faz todos os dias — e que todo cidadão, inclusive o jovem, tem o poder de fazer a diferença.