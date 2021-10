Parque Cidade das Crianças atrai milhares de pessoas em Holambra

O Parque Cidade das Crianças, em Holambra, foi reaberto ao público nessa terça-feira (12) e atraiu milhares de pessoas durante todo o dia. Os visitantes puderam se divertir com uma série de atrações, como apresentações de skate, shows de artistas circenses, pintura facial e brinquedos infláveis. Houve ainda distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e churros.

Thelma Cristina Silva Campos esteve no parque com os filhos Julia e Henrique, casal de gêmeos de 11 anos. “Eles adoraram, principalmente o labirinto de arbusto e subida pela corda com descida no escorregador. Foi um final de tarde muito divertido e gostoso”, comentou. Moradora da cidade, ela elogiou a estrutura do espaço, que conta com lago, lanchonete, fonte interativa, pista para caminhada e de skate, entre outros equipamentos. “É mais uma atração de lazer para Holambra. Parabéns aos envolvidos pela atenção e preocupação com nossas crianças. É necessário e urgente que elas deixem um pouco celular, tablet, computador, enfim, a tecnologia de lado para brincar, sendo crianças de verdade”, concluiu.

Simone Helena Artuzi visitou o parque com a filha Maria Eduarda, de 10 anos. “Minha filha adorou. Tudo muito diferente do que já vimos, brinquedos diferentes e divertidos, para todas as idades. Para crianças pequenas e até para as mais grandinhas. Já não vejo a hora de levar minha filha de novo”, afirmou.

“A reabertura do parque foi um sucesso e acredito que trará muito lazer e diversão para moradores e visitantes”, observou o prefeito Fernando Capato (PSD), que participou da reabertura e celebração do Dia das Crianças junto à esposa e filhos.

Localizado às margens da Rodovia SP-107, próximo ao Moinho Povos Unidos, o parque foi inaugurado em dezembro de 2020 e fechado posteriormente em função da pandemia de Covid-19. A área de lazer, inicialmente, receberá 70% de sua capacidade de público, ou seja, até 1.400 pessoas. O uso de máscara é obrigatório e totens com álcool em gel estarão disponíveis. O local estará aberto sempre às sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, com entrada gratuita.