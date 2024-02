Parque Cidade Nova será mais um bairro que terá iluminação 100% LED

A substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio por tecnologia LED continua sendo feita em bairros de Mogi Guaçu dentro do programa Cidade Iluminada. Os serviços estão sendo feitos no Parque Cidade Nova, que será o mais novo bairro da cidade com iluminação 100% LED. Além do bairro, a Avenida Melvin Jones também começa a ter a troca das lâmpadas a partir desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro.

O investimento é feito pela gestão do prefeito Rodrigo Falsetti e a meta é atingir todos os bairros do município. A substituição das lâmpadas atinge ruas, avenidas e praças e um cronograma de trabalho tem sido seguido pela Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) por meio do Departamento de Iluminação Pública. De acordo com balanço da pasta, já são 24 bairros 100% LED, conforme relação abaixo.

“O resultado tem sido muito positivo. Andar pela cidade e ver os bairros com iluminação LED é transformador. Me sinto realizado a cada novo passo dado. A cada compromisso assumido e, a partir de muito trabalho, entregue à população. É muito bom ver os bairros com iluminação pública mais moderna, eficiente e econômica. Já são mais de uma dezena de vizinhanças contempladas e outras tantas em andamento”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Iluminação pública

Vale lembrar que as solicitações de reparos de iluminação pública da cidade devem ser feitas pelo link disponível no site da Prefeitura, na aba serviços, ou para a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade pelos telefones (19) 3851-7017 e 3851-7018.

Bairros 100% LED

Parque Cidade Nova

Guaçu Parque Real

Jardim Centenário

Distrito de Martinho Prado Júnior

Chácaras Alvorada

Jardim Suécia I

Jardim Suécia II

Jardim Pantanal

Jardim Imperial

Distrito Industrial João Batista Caruso

Jardim Iguatemi

Vila Maria

Jardim Planalto Verde

Vila Paraíso

Jardim Selma

Planaltinho

Limoeiro

Bertioga

Vila Júlia

Vila Beatriz

Jardim Nossa Senhora das Graças

Jardim Maria Mendes

Jardim Cambuí

Jardim Santa Helena