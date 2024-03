Parque Dom Pedro recebe o Santander Track&Field Run Series com meia-maratona e nova modalidade

Foto: Divulgação/TFSports

Pela primeira vez em Campinas, atletas poderão correr com seus pets; prova acontece em 28 de abril com percursos de 21km, 10km, 5km e kids

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa de 2024 do Santander Track&Field Run Series no Parque Dom Pedro, em Campinas, que será realizada em 28 de abril. A etapa é a única do circuito na cidade com meia-maratona (21km) e este ano terá mais uma novidade, a modalidade Pet, em que os competidores farão o percurso acompanhados de seus animais de estimação. A prova conta também com percursos de 10 km, 5 km, e a modalidade Kids, para crianças de quatro a 11 anos. As inscrições devem ser realizadas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Considerada um dos esportes mais democráticos, a corrida é acessível à maioria das pessoas e oferece benefícios à saúde, além de pequenos desafios que estimulam os praticantes.

“O circuito Santader Track&Field Run Series está no calendário anual do Parque Dom Pedro desde 2015, atendendo aos amantes de corrida e mantendo o nosso compromisso de incentivar um estilo de vida mais saudável para toda a família, promovendo momentos especiais”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do shopping, administrado pela ALLOS, a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Sempre trazendo experiências inovadoras, o Parque Dom Pedro será o primeiro da cidade a ter a Corrida Pet, em que os tutores farão o trajeto com seus companheiros peludos. Já as crianças participam da prova Kids, dividida em quatro categorias: 4 e 5 anos, correm 50 metros; 6 e 7 anos, 100 metros; 8 e 9 anos, 150 metros; e 10 e 11 anos, a distância é de 200 metros.

Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag, os pets receberão bandana de uso obrigatório no percurso. Os atletas que completarem as provas ganham uma medalha e uma camiseta Finisher, exclusivas da prova. “Nosso objetivo é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de uma experiência de prova única, voltada tanto para quem está começando quanto para quem quer melhorar performance. Nossas parcerias com shoppings e patrocinadores são focadas em oferecer serviço e infraestrutura premium, tudo pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto e segurança aos mais de 150 mil participantes em todo o Brasil”, destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

A retirada dos kits será realizada de 23 a 27 de abril, na loja Track&Field Parque Dom Pedro. A segunda etapa realizada no empreendimento será em 21 de julho.

Santander Track&Field Run Series – Parque Dom Pedro

Data: 28/04

Entrega dos kits: de 23 a 27 de abril, na loja Track&Field Parque Dom Pedro, no Corredor Flores

Inscrições: Aplicativo TFSports

Cronograma de horários:

04h30 – abertura do estacionamento

06h30 – largada 21 km

06h45 – largada 5 e 10 km

07h30 – apresentação musical

08h45 – modalidades Kids e Pet

09h15 – premiação

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas vivências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lojas âncora, megalojas e restaurantes, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.

Sobre Santander Track&Field Run Series

O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 20 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 150 mil atletas nas cerca de 75 etapas realizadas pelo País. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio de Amni, 3 Corações, Minalba e Pura Vida. O projeto é realizado pela TFSports – plataforma que integra eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

Sobre a TFSports

A TFSports é a plataforma de bem-estar da Track&Field que promove eventos e conecta pessoas a profissionais, produtos e serviços ligados à um estilo de vida ativo e saudável. São mais de 2 mil experiências realizadas ao ano. Por meio do aplicativo, a healthtech conecta mais de 540 mil usuários a uma base de 5,7 mil treinadores de 45 modalidades diferentes.

Sobre a Track&Field

A Track&Field é uma das líderes no segmento de wellness no Brasil, com a missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável através de seus produtos e serviços. A empresa, atualmente, tem 343 lojas, sendo 45 próprias (incluindo 10 outlets e o e-commerce), e 298 franquias espalhadas por todo o território nacional. Está presente em 154 cidades e 25 Estados, com mais de 1.380 colaboradores diretos, além de aproximadamente 2.000 colaboradores dos franqueados.