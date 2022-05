Parque dos Ingás volta a receber exposição de carros antigos

Após três anos de pausa em decorrência da pandemia do coronavírus, a 3ª Exposição de Carros Antigos de Mogi Guaçu e Região retorna no próximo domingo, 29 de maio. O encontro será no Parque dos Ingás, no Centro, das 8h30 às 20h. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e com o apoio do clube guaçuano Mogi Volks.

O secretário municipal de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, Luca, contou que a exposição contará com nove stands e 600 artigos reunindo diversos estilos desde originais até customizados. “Nessa mostra de carros antigos terá brasília, fusca, corcel, opala, del rey e, ainda, modelos da ford e das camionetes studebaker”, disse.

Além de Mogi Guaçu, participarão colecionadores das cidades de Araras, Campinas, Holambra, Itapira, Jaguariúna, Mogi Mirim e Poços de Caldas. “Estamos dando continuidade a este trabalho de extrema importância para o município que integra o comércio, gastronomia e hotelaria e, assim, conseguimos ampliar o envolvimento do nosso trade turístico”, comentou.

No local terá caminhões de food trucks de comida e bebida e apresentação de cinco bandas tocando estilos de rock e rock clássico. Também terá o mercado de pulgas no qual os participantes se reúnem para comercializar, como por exemplo, a venda e troca de bens e peças antigos.

O encontro é para toda a família e a entrada é a doação de 1 kg de alimento não perecível – arroz, feijão, macarrão, farinha ou açúcar –, mantimentos que serão doados para as famílias de Mogi Guaçu em situação de vulnerabilidade social por meio das entidades assistenciais da cidade.