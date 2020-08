Parque Linear que homenageia Dra. Kátia Stevanatto Sampaio é entregue

Foi entregue oficialmente no início da noite desta sexta-feira, 14, o Parque Linear “Dra. Kátia Stevanatto Sampaio”, situado no bairro Santa Bárbara. O espaço possui 834 metros de calçada e 888 metros de ciclovia, playground, espaço pet, mesas de concreto, bancos e iluminação em todo o espaço e já se tornou um dos principais pontos da cidade para prática de atividade física ao ar livre, convívio social e lazer. O paisagismo do local também foi planejado e conta com gramado e arborização, incluindo palmeiras imperiais, flamboyants, pau-mulatos e paineiras africanas. Uma fonte interativa e uma lagoa que também estavam inclusas no projeto serão entregues posteriormente.

A solenidade de entrega foi marcada pela presença dos familiares da homenageada, dentre eles os filhos Tiago e Felipe, do Prefeito José Natalino Paganini, do Deputado Estadual José Antônio Barros Munhoz, vereadores da base governista e representantes do Laboratório Cristália.

“Durante toda a nossa vida pudemos sentir o cuidado, o amor e o carinho que nosso avô João Maria Stevanatto e nossa mãe Dra. Kátia Stevanatto tinham por essa cidade. Presenciar hoje esse acontecimento é uma honra pra nós. Assim como Itapira sempre teve um lugar marcado no coração da minha mãe, agora essa lembrança de agradecimento por tudo que minha mãe fez também está gravada nesse parque linear que leva o nome dela. Tenho certeza que ela, lá de cima e ao lado do meu avô, está muito feliz com esse reconhecimento”, discursou Tiago Stevanatto Sampaio.

Ricardo Pacheco, Presidente do Conselho Administrativo e Diretor Geral do Cristália, também falou da satisfação em participar da homenagem. “Fico feliz em participar desta justa homenagem à Dra. Kátia, que foi uma itapirense nata. Ela tem um legado de vários projetos sociais desenvolvidos na cidade e sempre defendeu o desenvolvimento do município. Trabalhou como médica e foi uma verdadeira vencedora. Trabalhou comigo na Diretoria do Cristália e ajudou a construir a empresa que hoje gera mais de dois mil empregos. Quero agradecer, em nome da família, essa justa homenagem. Tenho certeza que ela estaria muito feliz de participar conosco”, disse.

A obra do Parque Linear “Dra. Kátia Stevanatto Sampaio” foi iniciado em fevereiro e contou com duas etapas, cada uma aos cuidados de uma empreiteira. As empresas vencedoras das licitações foram a Cipres Construtora e a Lagotela e os recursos utilizados para custeio são do Finisa (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).