PARQUE SANTA MARIA RECEBE MAIS UMA EDIÇÃO DA FEIRA NOTURNA

O Parque Santa Maria recebe nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna, que acontece semanalmente das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Nesta quarta, a programação musical do evento inclui show da banda Pagode dos Amigos, além da apresentação do DJ MGT Magnettar nos intervalos.

Realizada todas as quartas-feiras, a Feira Noturna de Jaguariúna já se consolidou como um evento tradicional a cidade, atraindo público diversificado, com gastronomia, diversão para as crianças e música ao vivo.

Promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Feira Noturna conta com tudo o que uma feira de rua pode oferecer, como barracas de frutas, verduras e pasteis, artesanato local, entre outras, atraindo cada vez mais moradores e turistas.