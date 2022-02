Participantes de Projeto Social disputam vaga na Seleção Brasileira de Taekwondo

As atletas Letícia Guartieri e Amanda Ferreira representarão Mogi Guaçu no Grand Slam 2022 de Taekwondo, competição que será disputada no período de 17 a 20 deste mês de fevereiro, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, no Ceará. Promovida pela Confederação Brasileira de Taekwondo, a competição servirá de seletiva nacional para a formação da Seleção Brasileira da modalidade.

Os competidores do Grand Slam foram escolhidos com base no ranking nacional de 2021 da modalidade. As duas atletas guaçuanas terminaram a temporada passada em segundo lugar no ranking de suas respectivas categorias. Letícia compete pela categoria adulto feminino até 57 quilos, enquanto que Amanda é da categoria junior feminino até 52 quilos.

A viagem para Fortaleza está marcada para quarta-feira (16) e até lá, elas seguirão uma preparação especial, que consiste em treinos de três a cinco vezes na semana no Projeto Social de Taekwondo da qual participam na Praça da Juventude, além de um intercâmbio com uma equipe parceira de Hortolândia e treinos de alto rendimento com a treinadora Márcia Ramalho.