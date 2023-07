Partida vale vaga para semifinal e será no ginásio do Tênis Clube, no Cambuí, com entrada gratuita

A equipe da Unimed Campinas Basquete enfrenta o Bax Catanduva, domingo, dia 23 de julho, às 17 horas, no ginásio do Tênis Clube, no bairro Cambuí, com entrada gratuita do público. É o segundo jogo dos play offs de quartas de final da Liga de Basquete Feminino (LBF) e caso as atletas campineiras vençam, estarão classificadas para as disputas da fase semifinal. Se por outro lado, ocorrer a derrota, um terceiro jogo, na segunda-feira, dia 24 de julho, às 20 horas, será realizado no mesmo local.

Atual vice campeã da LBF, a equipe Unimed Campinas tem boas chances de prosseguir no torneio porque no jogo de ida, apesar da grande pressão da torcida, conquistou uma vitória importante pelo placar de 86 a 72, o que deixou a equipe numa boa condição para consolidar a presença na próxima da fase das disputas.

A ala Iza Sangalli com 19 pontos e 11 rebotes, reforçou a estatística de principal cestinha da competição e de melhor aproveitamento em rebotes. A pivô Letícia, que também alcançou um excelente nível técnico durante a competição, marcou 18 pontos no ginásio Anuar Pachá, em Catanduva.

A equipe dirigida pelo técnico Sidney Coppini (Alemão), conseguiu ganhar robustez nas últimas rodadas da fase de classificação com o progresso coletivo das jogadoras, fortalecido pela chegada da ala argentina Dalma Piri, cuja precisão nas bolas de três pontos tem sido uma alternativa interessante para superar as adversárias.

Licinara retornou oficialmente às quadras na partida em Catanduva, depois de um ano afastada para se recuperar de uma série lesão no ligamento cruzado do joelho. A ala de Campinas sofreu a lesão no dia 16 de julho de 2022, na segunda partida das semifinais da LBF, contra o SESI de Araraquara. Após a cirurgia, fisioterapia intensiva e uma recuperação excelente. Na partida do último domingo, vinda do banco, fez 12 pontos e conseguiu 12 rebotes, com aproveitamento de 83%.

A Unimed Basquete Campinas deve iniciar a partida frente Catanduva com o quinteto formado por Beatriz (armadora), Cacá (ala), Parro (Ala), Iza Sangalli (ala) e Letícia (pivô), com Licinara e Piri, também sendo bastante aproveitadas.

Uma nova vitória da Unimed Campinas Basquete dará a equipe, pelo menos, uma classificação entre as quatro melhores da liga. O adversário das semifinais, caso se mantenha a lógica, deverá ser o Sampaio Maranhão, atual campeão da LBF, que na partida de ida derrotou o Soldiê Mesquita, no Rio de Janeiro.