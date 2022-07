PASSEIO GRATUITO PARA OS IDOSOS

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social e da Coordenadoria do Idoso, está organizando para o próximo dia 4, uma quinta-feira, um passeio para idosos no Zoológico Municipal “Luiz Gonzaga Amoêdo Campos”. A visita será monitorada por funcionários da Associação Mata Ciliar, que está administrando o zoológico em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Todos os mogimirianos com 60 anos ou mais estão convidados a participar e a passar um dia diferente em contato com a natureza e com muita diversão. O passeio está programado para acontecer no período da manhã. O transporte do Fundo Social até o Zoológico já está incluso e também não terá custo nenhum para o participante. O ônibus que fará o transporte dos idosos foi cedido pela Secretaria de Educação. Os interessados devem fazer a inscrição presencial no Fundo Social, à rua Marciliano, 610 – entrada lateral pela Rua João Bordignon, s/n – de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 16h.