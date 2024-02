Passeio noturno conta histórias do Cemitério da Saudade e da cidade

Crédito Foto Rogério Capela

Evento gratuito será no dia 25 de fevereiro a partir das 17h; as inscrições já estão abertas

O Projeto “O Que te Assombra” promove no domingo, dia 25 de fevereiro, a partir das 17h, mais uma edição do “Saudade e Suas Vozes!”. O evento ́é gratuito, mas é preciso fazer inscrição antes neste link. A iniciativa é realizada com o patrocínio do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O objetivo do projeto é contar as histórias da cidade e algumas sobrenaturais. O tempo estimado da visita é de duas horas e trinta minutos. Serão percorridos por volta de 3,8km. Segundo os realizadores, serão exploradas as riquezas históricas e culturais do Cemitério da Saudade. “Durante o passeio será possível conhecer o local de descanso de Manoel Simões, o motorneiro sensitivo do bonde, responsável pela disseminação dessas histórias”.

No passeio também serão contadas histórias de assombrações do próprio cemitério, através do Livro: Muito Além da Saudade, de Élcio Henrique Ramos. E sobre os milagreiros do cemitério, Maria Jandira, Toninho, Os Três Anjinhos, a Desconhecida entre outros.

Serviço:

Saudade e Suas Vozes: Passeio Noturno Especial

Data: 25 de fevereiro

Horário: concentração às 16h45. Saída às 17h

Local: em frente ao portão do Cemitério da Saudade de Campinas

Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/saudade-e-suas-vozes-campinas-2502-1700-434552/