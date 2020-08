Pastor de Engenheiro Coelho é encontrado morto em zona rural de Limeira

O Corpo do pastor João Soares dos Anjos, 57, morador de Engenheiro Coelho, desaparecido desde o último sábado, 8, foi localizado na manhã desta quinta-feira,13, em uma área de plantação na zona rural de Limeira, próximo à Rodovia João Tosello, SP-147. Antes de desparecer João avisou a esposa pastora Jane Cristina Ferreira dos Anjos, que estava deixando o carro em uma estrada, junto com um bilhete.

A Guarda Civil de Limeira foi avisada por trabalhadores rurais que havia um corpo no meio da plantação. Informações preliminares dão conta que o pastor estava com um celular e uma máquina de serra. O Instituto de Criminalística esteve no local para realizar perícia e o corpo foi encaminhado para o IML – Instituto Médico Legal de Limeira.

O veículo que João abandonou juntamente com um bilhete avisando a esposa, estava há cerca de 50 metros da onde o corpo do pastor foi localizado.

O homicídio foi registrado pela Polícia Civil de Limeira e será investigado. As causas da morte serão investigadas.

O laudo da Polícia Científica estará pronto em 30 dias.