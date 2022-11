PAT de Amparo tem 114 vagas de emprego

O PAT atende de segunda a sexta-feira, na Central de Atendimento ao

Cidadão, na Avenida Bernardino de Campos, 705, Ribeirão, das 8 às 16

horas.

O interessado também pode enviar o material para o e-mail

pat.emprego@amparo.sp.gov.br informando a vaga de interesse, o número

do PIS ou CPF e anexando o currículo.

Antes de encaminhar o currículo o interessado deve conferir se suas

informações de contato (endereço, telefone e e-mail) estão corretas,

pois deve se lembrar que o empregador não conseguirá fazer contato com

ele caso estes dados não tenham sido atualizados.

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia e, por isso, a relação

divulgada tem alterações.

Confira

Acabador de mármore e granito (ter experiência comprovada na função;

aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Serra Negra)

Ajudante de manutenção predial (ter ensino fundamental completo ou

ensino médio completo ou incompleto, experiência comprovada em

carteira e disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna; aceita pessoas

de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Ajudante de serralheiro (ter ensino médio completo e experiência

comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Ajudante geral na _retífica de motores_ (ter experiência comprovada em

carteira e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e

Jaguariúna)

Ajudante geral de obra (vaga para trabalhar em Socorro/SP, aceita

pessoas de Amparo e região com experiência comprovada na função;

empregador oferece alojamento)

Ajudante de motorista (ter ensino fundamental completo, experiência

comprovada na função, disponibilidade de horário para trabalhar em

escala de segunda a sábado com jornada de 7:20h diárias e condução

própria; aceita somente pessoas de Amparo)

Analista de Recursos Humanos (fará recrutamento e seleção,

treinamentos, integrações, controle de EPI’s e uniformes,

administração de pessoal e lançamentos em folha de pagamento,

organização de eventos em datas comemorativas, ter ensino superior

_completo_ em Administração, Recursos Humanos ou Psicologia com

experiência comprovada na função e disponibilidade para trabalhar

também aos sábados; aceita pessoas de Amparo e cidades da região)

Armador de ferragens na construção civil (ter experiência comprovada

em carteira; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Assistente financeiro (ter experiência comprovada na função, ensino

superior ou técnico em Contabilidade, Financeiro ou Administração

completo, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta

das 08:30h às 17:55h e sábados das 09h às 13h; aceita pessoas de

Amparo, Pedreira, Santo Antonio de Posse e Morungaba)

Assistente fiscal/contábil (ter ensino superior completo em

Contabilidade ou Administração, experiência comprovada em carteira

com apuração e declaração de impostos diretos e indiretos,

escrituração fiscal, fiscalizações e análise de procedimentos

tributários, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda a

sexta das 08h às 17:48h; aceita pessoas de Amparo, Serra Negra e

Pedreira)

Atendente de farmácia (vaga para trabalhar em Monte Alegre do Sul, ter

experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e

disponibilidade de horário para trabalhar também aos sábados e

domingos; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e cidades

vizinhas)

Atendente de loja (ter ensino médio completo, experiência comprovada

na função, disponibilidade de horário para trabalhar em escala de

segunda a sábado com jornada de 7:20h diárias e condução própria;

aceita somente pessoas de Amparo)

Atendente de loja (ter ensino médio completo, experiência comprovada

em carteira e disponibilidade de horário para trabalhar também aos

sábados; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (ter experiência comprovada na função,

disponibilidade de horário para trabalhar em escala de segunda a

sábado com jornada de 7:20h diárias e condução própria; aceita

somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (ter experiência comprovada em carteira, ensino

fundamental completo, disponibilidade para fazer hora extra quando

necessário e trabalhar de segunda a domingo das 07:30h às 16h com uma

folga na semana e um domingo por mês; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de cozinha (ter ensino fundamental completo e experiência

comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de enfermagem (ter experiência comprovada em carteira, ensino

médio completo, curso técnico de auxiliar de enfermagem com o devido

registro profissional e CNH letra A/B em dia; aceita somente pessoas de

Amparo)

Auxiliar de expedição (ter ensino médio completo e experiência

comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de logística (trabalhará na área de carregamento e fará

repalitização de paletes quebrados ou com avarias, auxílio ao

encarregado, triagem de paletes, utilização de EPI’s durante o

trabalho, cumprimento de normas de qualidade, segurança, meio ambiente

e responsabilidade social; aceita somente pessoas de Amparo com ensino

fundamental completo e disponibilidade para turnos 05h-13:20h /

13:20h-21:40h / 21:40h-05h)

Auxiliar de instalação de ar-condicionado (ter ensino médio completo,

condução própria para ir trabalhar e experiência comprovada na

função)

Auxiliar de manutenção predial (ter experiência comprovada na

função, ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar

em Jaguariúna; aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna e cidades

próximas)

Auxiliar de manutenção predial (ter experiência comprovada na

função e ensino fundamental completo; aceita pessoas de Amparo e

cidades próximas)

Auxiliar de mecânico de automóveis (ter ensino médio completo,

desejável experiência comprovada em carteira e disponibilidade de

horário para trabalhar de segunda a sexta das 08h às 17:30h e sábado

das 09h às 13h; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra

Negra e Pedreira)

Auxiliar de pintura industrial (ter experiência comprovada em pintura

industrial, ensino fundamental completo e disponibilidade para realizar

viagens; aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Auxiliar de produção (ter ensino médio completo, aceita somente

pessoas de Amparo; vaga também disponível para pessoas com

deficiência)

Auxiliar de refrigeração (ter ensino médio completo, curso voltado à

área industrial podendo ser em elétrica, mecânica ou eletrotécnica,

disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta e também

aos finais de semana e fazer hora extra quando necessário; aceita

pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Holambra e Artur Nogueira)

Auxiliar de vidraceiro (ter experiência comprovada na função, CNH

letra “A/B” em dia e disponibilidade de horário para trabalhar também

aos sábados; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar técnico mecânico (ter ensino médio completo, trabalhar com

fresa, torno, rosqueadeira e peças de usinagem voltados na fabricação

de máquina de solda; aceita somente pessoas de Amparo)

Banhista/tosador de animais domésticos (ter experiência comprovada na

função, curso completo de banho e tosa, ensino médio ou fundamental

completo e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda a

sábado; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Banhista/tosador de animais domésticos (ter experiência comprovada na

função, curso completo de banho e tosa e disponibilidade de horário

para trabalhar de segunda a sexta das 09h às 18h e sábado das 09h às

13h; aceita somente pessoas de Amparo)

Camareira de hotel (vaga temporária de 90 dias com possibilidade de

efetivação, ter ensino fundamental completo e experiência comprovada

em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Carpinteiro (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental

completo, disponibilidade de horário para trabalhar em horário noturno

quando solicitado e também aos sábados; aceita somente pessoas de

Amparo)

Carpinteiro (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental

completo e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à

sexta das 07h às 16h e sábado das 07h às 11h; aceita somente pessoas

de Amparo)

Carpinteiro (ter experiência comprovada em carteira na área de

construção civil; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Cobrador de ônibus (ter ensino médio completo, experiência comprovada

em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna de segunda a

sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras

cidades da região)

Costureiro(a) (ter experiência comprovada na função, ensino

fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em Pedreira;

aceita pessoas de Amparo, Distrito de Arcadas e Pedreira)

Costureiro(a) (ter experiência comprovada em carteira e ensino

fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Cozinheiro (ter experiência comprovada na função e disponibilidade de

horário para fazer escala 6×1 das 13:40h às 22h; aceita somente

pessoas de Amparo)

Cuidador em saúde (ter experiência comprovada em carteira, ensino

médio completo, curso completo relacionado à função e

disponibilidade de horário para escala 12×36; aceita somente pessoas de

Amparo)

Eletricista de manutenção industrial (ter experiência comprovada em

carteira, curso completo da área elétrica, ensino fundamental completo

e disponibilidade de horário; aceita pessoas de Amparo, Pedreira,

Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pinhalzinho e Serra Negra)

Eletricista de manutenção de motores diesel (ter ensino fundamental

completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para

trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo,

Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Encanador (vaga para trabalhar em Socorro/SP, aceita pessoas de Amparo e

região com experiência comprovada na função; empregador oferece

alojamento)

Encanador industrial (ter experiência comprovada na função, ensino

fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna;

aceita pessoas de Amparo, Jaguariúna e cidades próximas)

Encarregado de supermercado – vagas para diversos setores (quem se

interessar deve estar cursando ou ter ensino superior completo em

Administração, Marketing ou qualquer outra área relacionada,

disponibilidade de horário e experiência comprovada na função;

aceita pessoas de Amparo e outras cidades da região)

Farmacêutico (vaga para trabalhar em Monte Alegre do Sul, ter

experiência comprovada em carteira, ensino superior completo,

disponibilidade de horário para trabalhar também aos sábados e

domingos; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e cidades

vizinhas)

Garçom / garçonete (ter experiência comprovada na função, ensino

médio completo, disponibilidade para morar em outro local a combinar

com o empregador; aceita somente pessoas de Amparo)

Garçom / garçonete (ter experiência comprovada na função e ensino

fundamental completo; aceita pessoas de Amparo e cidades próximas)

Garçom / garçonete (ter experiência comprovada em carteira, ensino

médio completo, disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado das

14h às 22:20h e também trabalhar em feriados e fazer hora extra quando

solicitado; aceita somente pessoas de Amparo)

Garçom / garçonete (ter ensino fundamental completo, experiência

comprovada em carteirae disponibilidade de horário para fazer escala

6×1 das 14h às 22h; aceita somente pessoas de Amparo)

Gerente comercial (ter experiência comprovada na função, CRECI

válido, pós-graduação em Gestão de Negócios e MBA em Gestão

Estratégica de Pessoas e Liderança; aceita pessoas de Amparo,

Pedreira, Jaguariúna e Serra Negra)

Gerente de bar, cantina e restaurante (experiência comprovada na

função e disponibilidade de horário para trabalhar em dias úteis,

feriados e finais de semana; aceita somente pessoas de Amparo)

Guardador de veículos (controle de acesso dentro do estacionamento do

local de trabalho, recolhimento de carrinhos, rondas dentro do

estacionamento, atendimento aos clientes, limpeza e organização do

ambiente, abertura e fechamento do local e emissão de bilhetes nas

cancelas; aceita somente pessoas de Amparo com ensino fundamental

completo, experiência comprovada na função e disponibilidade para

fazer turnos: 07h-15:20h / 11h-19:20h / 15:20h-23h)

Inspetor de risco de seguros (ter curso completo de Técnico de

Segurança do Trabalho ou Engenharia Civil ou Elétrica)

Jatista (ter ensino fundamental completo, desejável experiência na

função e disponibilidade de horário; aceita somente pessoas de

Amparo)

Lavador/operador de limpeza automotiva (aceita somente pessoas de

Amparo, desejável ensino médio completo ou estar cursando e ter

disponibilidade para trabalhar aos sábados)

Maître (ter ensino médio completo, experiência comprovada na

função, disponibilidade de horário para escala 6×1 – 11:40h às 20h;

aceita somente pessoas de Amparo)

Marceneiro (vaga para trabalhar em Serra Negra/SP, ter disponibilidade

para realizar viagens, ensino médio completo, experiência comprovada

na função e CNH letra B em dia; aceita pessoas de Amparo, Serra Negra

e cidades próximas)

Mecânico de ar-condicionado (ter ensino médio completo, curso voltado

à área industrial podendo ser em elétrica, mecânica ou

eletrotécnica, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à

sexta e também aos finais de semana e fazer hora extra quando

necessário; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Holambra e

Artur Nogueira)

Mecânico de automóveis (ter ensino fundamental ou ensino médio

completo, experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo,

Pedreira, Monte Alegre do Sul, Itapira e Serra Negra)

Mecânico de automóveis (ter ensino médio completo, experiência

comprovada em carteira e disponibilidade de horário para trabalhar de

segunda a sexta das 08h às 17:30h e sábado das 09h às 13h; aceita

pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra Negra e Pedreira)

Mecânico de veículo diesel (ter ensino fundamental completo,

experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em

Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de Amparo, Pedreira,

Jaguariúna e outras cidades da região)

Mecânico de manutenção de máquinas (ter experiência comprovada em

carteira, ensino médio completo, disponibilidade de horário para

trabalhar de segunda a sexta e também nos finais de semana; aceita

pessoas de Amparo e cidades da região)

Mecânico de manutenção industrial (ter experiência em carteira,

curso técnico em mecânica completo, conhecimento em metrologia,

pneumática, válvulas, bombas e atuadores, noções em desenho

técnico, noções de ferramentas tratativas de quebras; aceita pessoas

de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedreira,

Pinhalzinho e Serra Negra)

Mecânico de manutenção de motos (ter experiência comprovada na

função e disponibilidade de horário para trabalhar aos sábados;

aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Santo Antonio de Posse e Morungaba)

Mecânico montador (ter experiência comprovada em carteira, curso

completo da área de mecânica de manutenção, ensino fundamental

completo e disponibilidade de horário; aceita pessoas de Amparo,

Pedreira, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pinhalzinho e

Serra Negra)

Mestre de obras (ter experiência comprovada em carteira; aceita pessoas

de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Mestre de obras (ter experiência comprovada na função)

Motorista de caminhão (ter experiência comprovada em carteira com

caminhão do tipo “romeu e julieta”, CNH letra E em dia e ensino

fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista de caminhão (ter CNH letra D ou E em dia, experiência

comprovada em carteira e disponibilidade de horário para trabalhar de

segunda a sexta das 07h-11h e das 12h-17h; aceita pessoas de Amparo e

cidades vizinhas)

Motorista de caminhão (ter experiência comprovada em carteira, ensino

fundamental completo e conhecimento de rotas para interior de SP, Grande

São Paulo, região Sul e Rio de Janeiro; aceita pessoas de Amparo,

Pedreira, Jaguariúna e Santo Antonio de Posse)

Motorista de caminhão truck (ter ensino médio completo, experiência

comprovada em carteira, CNH letra “D” em dia, disponibilidade para

realizar viagens e dormir no local quando necessário; aceita pessoas de

Amparo e região)

Motorista de caminhão (ter experiência comprovada em carteira, CNH

letra D em dia e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de

Amparo)

Motorista de veículo pesado (ter experiência comprovada em carteira,

ensino fundamental completo, disponibilidade de horário para trabalhar

em horário noturno quando solicitado e também aos sábados; aceita

somente pessoas de Amparo)

Motorista carreteiro (ter experiência comprovada em carteira, CNH letra

“E” em dia e ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira,

Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Monte Alegre do Sul, Itapira e

Bragança Paulista)

Motorista de furgão ou veículo similar (ter ensino fundamental

completo, experiência comprovada na função, CNH letra B em dia,

disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira das 07h às 17h

e também fazer horas extras)

Motorista de ônibus urbano (ter ensino fundamental completo,

experiência comprovada em carteira, CNH letra D ou E em dia, curso de

transporte coletivo de passageiros e transporte escolar, disponibilidade

para trabalhar em Jaguariúna de segunda a sábado; aceita pessoas de

Amparo, Pedreira, Jaguariúna e outras cidades da região)

Motorista socorrista (ter experiência comprovada na função, ensino

médio completo, CNH letra “D” em dia e disponibilidade de horário

para escala 12×36 diurno e noturno; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e

Serra Negra)

Oficial de manutenção predial (ter ensino médio completo ou

incompleto, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para

trabalhar em Jaguariúna; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e

Jaguariúna)

Operador de central de concreto (ter disponibilidade para trabalhar no

período noturno, ensino fundamental completo e experiência comprovada

em carteira)

Operador de escavadeira (ter ensino fundamental completo, curso

relacionado à função e experiência comprovada em carteira; aceita

pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Operador de pá-carregadeira (ter ensino fundamental completo, curso

relacionado à função e experiência comprovada em carteira; aceita

pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Operador de retro-escavadeira (ter ensino fundamental completo, curso

relacionado à função e experiência comprovada em carteira; aceita

pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Operador de retro-escavadeira (ter experiência comprovada em carteira e

CNH letra D ou E em dia; aceita pessoas de Amparo e região)

Passador(a) de roupas (ter experiência comprovada na função e ensino

fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Pedreiro (vaga para trabalhar em Socorro/SP, aceita pessoas de Amparo e

região com experiência comprovada na função; empregador oferece

alojamento)

Pedreiro (ter experiência em carteira de trabalho; aceita pessoas de

Amparo e região)

Pedreiro (ter experiência comprovada em carteira; aceita pessoas de

Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Pedreiro (ter experiência comprovada em carteira, ensino fundamental

completo, disponibilidade de horário para trabalhar em horário noturno

quando solicitado e também aos sábados; aceita somente pessoas de

Amparo)

Pintor (vaga para trabalhar em Socorro/SP, aceita pessoas de Amparo e

região com experiência comprovada na função; empregador oferece

alojamento)

Promotor comercial (ter ensino médio completo e disponibilidade de

horário para fazer escala 6×1 das 12h às 21:40h; aceita somente

pessoas de Amparo)

Promotor de vendas (ter ensino médio completo e disponibilidade de

horário para trabalhar de segunda a sábado das 06h às 14:20h; aceita

somente pessoas de Amparo)

Promotor de vendas (prestação de serviço na área comercial, ter

ensino médio completo e experiência comprovada na função; aceita

somente pessoas de Amparo)

Recepcionista (ter experiência comprovada na função, curso e

conhecimento de informática em dia, ensino médio completo e

disponibilidade de horário para fazer escala de folguista a combinar;

aceita somente pessoas de Amparo)

Representante comercial autônomo (ter experiência comprovada na

função com ramo alimentício, ensino médio completo, CNH letra “A/B”

em dia e condução própria; aceita pessoas de Amparo e região)

Representante comercial autônomo (ter disponibilidade para realizar

viagens, CNH A/B em dia e condução própria podendo ser carro ou moto)

Retificador de cabeçote (ter experiência comprovada em carteira e

ensino médio completo; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e

Jaguariúna)

Serrador de mármore e granito (ter experiência comprovada na função;

aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Serra Negra)

Servente de pedreiro (ter ensino fundamental completo e experiência

comprovada em carteira; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Servente de pedreiro (ter experiência comprovada em carteira, ensino

fundamental completo, disponibilidade de horário para trabalhar em

horário noturno quando solicitado e também aos sábados; aceita

somente pessoas de Amparo)

Soldador TIG (ter experiência comprovada em carteira, curso completo de

soldador, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário;

aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul,

Morungaba, Pinhalzinho e Serra Negra)

Soldador industrial (ter experiência comprovada em carteira; aceita

pessoas de Amparo e cidades da região)

Subgerente de loja (estar cursando ou ter ensino superior completo em

Administração, Marketing ou qualquer outra área relacionada,

disponibilidade de horário e experiência comprovada na função;

aceita pessoas de Amparo e outras cidades da região)

Técnico de manutenção de equipamentos (ter experiência comprovada em

carteira, ensino técnico completo da área, NR 10, condução própria

para ir ao trabalho e disponibilidade para realizar viagens; aceita

pessoas de Amparo e Pedreira)

Técnico de segurança do trabalho (ter experiência comprovada em

carteira na área de construção civil e curso técnico completo;

aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Técnico de segurança do trabalho (ter experiência comprovada em

carteira e curso técnico completo; aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Técnico(a) mecânico(a) em refrigeração e ar condicionado (ter curso

técnico em mecânica, NR10 e NR35; habilitação A/B será um

diferencial)

Torneiro mecânico (ter experiência comprovada em carteira com

máquinas fresa/torno e ensino médio completo; aceita somente pessoas

de Amparo)

Vendedor – televendas (ter ensino médio completo, experiência

comprovada na função e disponibilidade de horário; aceita pessoas de

Amparo e outras cidades da região)

Vendedor externo (ter experiência comprovada na função, CNH A/B em

dia, veículo próprio podendo ser carro ou moto e disponibilidade para

trabalhar em Amparo e região)

Vendedor (ter ensino médio completo, experiência comprovada em

carteira e disponibilidade de horário para trabalhar também aos

sábados; aceita somente pessoas de Amparo)

Vendedor (ter ensino médio completo e experiência comprovada em

carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Vendedor interno (ter experiência comprovada em carteira e ensino

médio completo ou estar cursando; aceita somente pessoas de Amparo)

Vendedor interno (ter experiência comprovada em carteira, conhecimento

em informática, ensino médio completo, disponibilidade de horário

para trabalhar de segunda a sexta das 09h às 18h e sábado das 09h às

16h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Monte Alegre do Sul)

Vendedor externo (vendas porta a porta, ter ensino médio completo,

experiência comprovada em carteira e disponibilidade de horário para

trabalhar de segunda à sexta das 09h às 18h e sábado das 09h às 13h;

aceita pes soas de Amparo, Pedreira, Serra Negra, Jaguariúna e Monte

Alegre do Sul)