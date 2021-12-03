PAT de Espírito Santo do Pinhal abre vagas de emprego
Os interessados devem levar o currículo e documentos pessoais na empresa Art Cazza
- ATENÇÃO: A EMPRESA ART CAZZA (VEDETE) ESTÁ COM VAGAS PARA JOVENS, COM IDADE ENTRE 18 E 24 ANOS QUE QUEIRAM INGRESSAR NO PROGRAMA “JOVEM APRENDIZ 2022”. SERÃO RECRUTADOS JOVENS DE AMBOS OS SEXOS, COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (NO CASO DE CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO, É NECESSÁRIO QUE ESTEJAM DISPENSADOS DO SERVIÇO MILITAR OU CONCLUÍDO). INTERESSADOS(AS) LEVAR CURRÍCULO ACOMPANHADO DE CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR, RG, CPF E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DIRETO NA EMPRESA ART CAZZA, FALAR COM ANA.
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – SOMENTE PARA CANDIDATOS COM EXPERIÊNCIA ANTERIOR COMPROVADA NO RAMO.
- MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA E DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM ITAPIRA.
- SOLDADOR ESPECIALIZADO EM ARGÔNIO – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA E DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM ITAPIRA.
- SOLDADOR INDUSTRIAL – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA E DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM ITAPIRA.
- ELETRICISTA INDUSTRIAL – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA NA ÁREA COMPROVADA E CURSOS INCLUSIVE NR10 E 35
- VENDEDOR EXTERNO “INTERNET” – VAGA PEDE VEÍCULO PRÓPRIO E ENSINO MÉDIO COMPLETO NO MÍNIMO.
- COSTUREIRAS – COSTUREIRA PARA TRABALHAR EM CASA QUE TENHA AS SEGUINTES MÁQUINAS :Overloque, Ponto Cadeia, Galoneira e Reta.
- POLIDOR DE METAIS – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA DE PELO MENOS 1 ANO, PARA TRABALHO EM JAGUARIÚNA (SP).
- CALDEIREIRO INDUSTRIAL (INOX)– VAGA PEDE EXPERIÊNCIA DE PELO MENOS 1 ANO E DESEJÁVEL CURSO DE CALDEIRARIA, VAGA PARA TRABALHO EM JAGUARIÚNA (SP).
- TORNEIRO MECÂNICO CONVENCIONAL – VAGA PEDE EXPERIÊNCIA COMPROVADA.
- MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH “D” OU “E ” COM EXPERIÊNCIA ANTERIOR COMPROVADA.
- COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS – VAGA PARA TRABALHAR EM MALHARIA PEDE EXPERIÊNCIA EM MÁQUINAS RETA E OVERLOQUE(JACUTINGA MG).
O CIDADÃO PODERÁ BUSCAR OS SERVIÇOS ON-LINE PARA ATENDIMENTOS :
- CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, SEGURO-DESEMPREGO E BUSCA DE EMPREGOS E VAGAS.
SEGUEM ABAIXO OS ENDEREÇOS DE INTERNET E APLICATIVOS PARA CELULARES :
-SEGURO -DESEMPREGO – PARA CELULAR BAIXE O APP “CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL” OU PELA INTERNET “www.gov.br/trabalho” APÓS INSTALAR A CARTEIRA DIGITAL VÁ NA ABA BENEFÍCIOS / SEGURO-DESEMPREGO
-CARTEIRA DE TRABALHO– PARA CELULAR BAIXE O APP “CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL” OU ACESSE PELA INTERNET “www.gov.br”
AGRADECEMOS A COMPREENSÃO DE TODOS, QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE : (19) 3661.2114
O PAT DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL NÃO SE RESPONSABILIZA PELA VERACIDADE DE INFORMAÇÕES EM SITES NÃO OFICIAIS QUE DIVULGAM AS VAGAS DE EMPREGO EXTRAÍDAS DESTA PÁGINA.
ATUALIZE O SEU CADASTRO NO PROGRAMA MAIS EMPREGO.
ENDEREÇO : AVENIDA OLIVEIRA MOTA Nº 01 (ANTIGO CLUBE G.P.E.A.).
INFORMAÇÕES ÚTEIS
– SEGURO DESEMPREGO.
Para realizar a Habilitação ao Seguro Desemprego, os interessados deverão baixar o aplicativo “CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL” em seu celular ou entrar no site“GOV.BR” cadastrar-se com número do “CPF” entrar na opção “BENEFÍCIOS” “SEGURO DESEMPREGO” “SOLICITAR” , e seguir os passos determinados, se ocorrer algum problema de cadastro ou de liberação do seguro entrar em contato com o “PAT” pelo telefone (19) 3661.2114.
– CARTEIRA DE TRABALHO.
ATENÇÃO : AGORA SUA CARTEIRA DE TRABALHO É DIGITAL! BASTA ACESSAR O SITE “GOV.BR/TRABALHO” OU BAIXAR O APLICATIVO EM SEU CELULAR “CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL” É FÁCIL E SIMPLES DE SE CADASTRAR.