PAT DE JAGUARIÚNA DÁ CURSO DE QUALIFICAÇÃO A PATs DE OUTRAS 18 CIDADES

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna realizou, pela segunda vez consecutiva, o curso de capacitação para os funcionários dos PATs de outras 18 cidades, entre elas Avaí, Duartina, Cafelândia e Pedreira.

Segundo a diretora do PAT de Jaguariúna, Renata Lopes, o curso teve duração de uma semana, de 20 a 24 de junho, em período integral. “É um curso de capacitação para facilitadores multiplicarem o programa Meu Emprego – Trabalho em Equipe nos municípios”, explica a diretora.

Segundo ela, Jaguariúna foi escolhida para sediar o curso por ser o município que executa o programa Meu Emprego – Trabalho em Equipe há mais tempo.

O programa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com os municípios tem como objetivo orientar e preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Josino Silva, que participou da entrega dos certificados aos participantes na última sexta-feira, comemora o resultado do evento. “Obrigado a todos pelo empenho, nosso objetivo está sendo atingido, que é levar o melhor atendimento aos trabalhadores que procuram os PATS em busca de um emprego”, disse Josino.