PAT DE JAGUARIÚNA REALIZA DOIS MUTIRÕES DE EMPREGO NESTA QUARTA

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna promove nesta quarta-feira, dia 27 de maio, mais dois mutirões de emprego.

Pela manhã, a seleção será feita pela empresa Betel, às 8h30, para vaga de embalador. No período da tarde, a empresa Loger irá selecionar candidatos para vaga de auxiliar de operações logísticas, às 13h.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT de Jaguariúna portando documento pessoal original com foto, currículo atualizado e carteira de trabalho digital.

O PAT de Jaguariúna fica na Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, no Centro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

Foto: Thiago Carvalho