Duas pessoas são baleadas durante tentativa de roubo a bar no Taquaral, em Campinas

Segundo a Polícia Militar, vítimas são funcionárias do estabelecimento; suspeito fugiu e helicóptero Águia foi acionado para auxiliar na ocorrência

Duas pessoas foram baleadas durante uma tentativa de roubo a um bar na região do Taquaral, em Campinas, na tarde desta quinta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas são dois funcionários do estabelecimento, que foram atingidos por disparos durante a ação criminosa. O suspeito fugiu do local após os tiros.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para auxiliar no atendimento da ocorrência e nas buscas pelo suspeito. Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros também foram mobilizadas para prestar apoio no local.

Segundo a PM, as vítimas estavam sendo socorridas no próprio estabelecimento no momento das primeiras informações e ainda não haviam sido encaminhadas ao hospital.

O caso segue em andamento e deverá ser investigado pela Polícia Civil. Até a última atualização, não havia informações sobre a prisão do suspeito.

Fonte: g1 Campinas e Região.

Crédito Foto Gustavo Queiroz