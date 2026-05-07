Campanha do Agasalho “Aqueça seu irmão” fará Dia D em 17 de maio

Iniciativa do Liberdade Motoclube conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira e de motociclistas da cidade; população pode contribuir doando agasalhos

O ‘Dia D’ da Campanha do Agasalho 2026 “Aqueça seu irmão” será realizado no dia 17 de maio, um domingo, em Artur Nogueira. A concentração dos motociclistas acontece a partir das 8h30, na Lagoa dos Pássaros, com saída logo em seguida para percorrer diversos bairros da cidade.

Com mais de 50 anos de história, a ação teve início com um grupo de amigos e hoje é organizada pelo Liberdade Motoclube, com apoio dos Motociclistas da Cidade e da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade.

A secretária de Assistência é Desenvolvimento Social Zezé Hunglaub destacou a importância da campanha para o município. “Essa é uma ação que une solidariedade e tradição em Artur Nogueira. É muito bonito ver a mobilização de tantos voluntários para ajudar quem mais precisa nesse período de frio”, afirmou.

COMO FUNCIONA

Durante o evento, motos, caminhões e carros de apoio circularão por diversos bairros, arrecadando agasalhos, roupas e calçados em bom estado, doados pela população. A Assistência Social orienta que os calçados sejam doados com os cadarços amarrados, para garantir que os pares permaneçam juntos.

Para garantir a segurança do percurso, haverá reforço da Guarda Civil Municipal e presença de agentes de trânsito.

Um dos organizadores do Dia D, Zé Creme, reforça orientações importantes para os participantes. “Pedimos a colaboração de todos os motociclistas, com o uso obrigatório de capacete e total respeito às leis de trânsito. Queremos que este seja um evento seguro, organizado e, acima de tudo, solidário”..

A população pode participar deixando as doações com os motociclistas que passarão pelos bairros ou diretamente na concentração, exclusivamente entre 8h e 8h30, na Lagoa dos Pássaros.