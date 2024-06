Patrulhamento da ROMU de Artur Nogueira resulta na detenção de menores após furto em Cosmópolis

De Artur Nogueira

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Artur Nogueira realizaram uma operação que culminou na detenção de dois menores envolvidos em um furto de veículo em Cosmópolis. A ação ocorreu após os agentes receberem, via grupo policial de WhatsApp, informações sobre o roubo de um veículo Volkswagen Tiguan, de cor prata.

De posse das informações, a equipe da ROMU dirigiu-se rapidamente à vicinal Orlando Kiosia, onde avistaram o veículo adentrando em um canavial próximo ao cemitério de Cosmópolis. Os agentes iniciaram um breve acompanhamento, que resultou na interceptação do carro. Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir em direção ao mato, mas foi rapidamente detido pelos policiais. O outro menor foi capturado ainda dentro do veículo.

Durante a revista no interior do carro, foi encontrado um simulacro de arma de fogo no assoalho do passageiro. Além disso, um celular Motorola, que um dos menores identificado como Isaque afirmou pertencer à vítima do roubo, foi encontrado em sua posse. A busca nas proximidades também levou à localização das placas originais do veículo, reforçando as evidências contra os suspeitos.

Os menores foram conduzidos à delegacia de polícia de Cosmópolis, onde a autoridade policial, classificou o incidente como ato infracional relacionado ao roubo. Os indivíduos permaneceram à disposição da justiça, aguardando os procedimentos legais cabíveis.

Esta ação da ROMU destaca a eficiência da cooperação entre diferentes forças policiais e o uso de tecnologias de comunicação para a rápida resposta a crimes, contribuindo para a segurança da comunidade local.