OR – Paulínia é opção para turistas que gostam de velocidade

Os visitantes têm entretenimento garantido durante o ano todo no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, que tem entrada gratuita. Quem “curte” velocidade pode assistir aos diversos campeonatos sediados no circuito e, ainda, desfrutar de um almoço em família no restaurante Bahrain, que oferece diversas opções de refeições, lanches e porções.

A varanda que se destina a acomodar o público possui 500 m² e tem vista panorâmica para pista. O espaço possui capacidade para receber até 1.500 pessoas e também é preparado para sediar outros eventos particulares. Além disso, na área externa, o San Marino conta com um estacionamento gratuito para 200 veículos que garante ainda mais conforto aos visitantes.

Já para os que fazem questão de vivenciar a adrenalina proporcionada na pista, o Kartódromo Internacional San Marino oferece três frotas de kart, uma com motor de 13Hp, outra frota voltada a campeonatos, com motores de 15Hp, e uma terceira, de karts cadetes com motores de de 6,5 hp, para crianças de 10 a 12 anos.

E aqueles que, por algum motivo, não estão gozando as merecidas férias não precisam esperar o fim de semana para treinar ou pilotar pela primeira vez. Segundo o gerente estratégico do kartódromo, Raphael Correa, a iluminação do circuito garante a diversão e os treinamentos no período noturno. “É possível pilotar no período noturno, pois a pista é totalmente iluminada.

Também temos torre de cronometragem e placar eletrônico”, destaca.

O valor do aluguel do kart por pessoa contempla itens obrigatórios como macacão, capacete e balaclava própria para cabelos longos. Ainda há opção de locação de outros itens, como luvas e protetor de costelas. Os pilotos ainda contam com sala de equipamento, recepção informatizada, sala de briefing multimídia e vestiários masculino e feminino com chuveiros.

O kartódromo trabalha com horários agendados e recomenda que os interessados usem roupas leves e tênis, para pilotar. Podem participar das baterias pessoas acima dos 10 anos de idade, mediante apresentação de documento com foto. O complexo está localizado na Rua Armando Botasso, nº 1.200, no distrito de Betel, em Paulínia (SP).

Mais informações pelo e-mail contato@sanmarinokart.com.br ou pelos telefones (19) 3833-1818 ou (19) 99119-9895 (WhatsApp).

Serviço

Kartódromo Internacional San Marino – Paulínia

O que: entrada gratuita para assistir aos diversos campeonatos amadores e profissionais sediados no complexo e locação de karts para crianças acima dos 10 anos e adultos

Onde: Rua Armando Botasso, nº 1.200 – Betel – Paulínia (SP).

Informações: contato@sanmarinokart.com.br ou pelos telefones (19) 3833-1818 ou (19) 99119-9895 (WhatsApp).

Horários de funcionamento: terça a sexta, das 9h às 22h, sábados, das 8h às 22h e domingos, das 9h às 20h