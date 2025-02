Paulínia recebe Festival da Costela e Chopp com programação musical e entrada gratuita a partir desta quinta (6)

Evento, que acontece no estacionamento do Paulínia Winner Mall Shopping, terá ação solidária e diversidade gastronômica

Paulínia recebe o Festival da Costela e Chopp, com inúmeras opções gastronômicas. O evento, que terá entrada gratuita, começa na quinta-feira (6) e vai até domingo (9). O festival promete movimentar a cidade no estacionamento do Paulínia Winner Mall Shopping com shows musicais para alegrar o público presente. Haverá também uma área pet friendly e área kids

Gastronomia

Pratos diversificados serão produzidos por chefs renomados durante a festa, entre eles, costela de chão, costelinha barbecue, costela no bafo, costela cozida, lanche de costela, pastel de costela, coxinha de costela, além de chopp artesanal, diversos rótulos de cervejas, drinks, cachaças e licores, espeto, pizza de cone, waffle de costela, burguer de costela, baião de dois, milho e derivados, costela com queijo, feijão tropeiro, torresmo, arroz carreteiro e, claro, doces diversos como doces mineiros e doces caseiros, além dos maravilhosos churros.

Para Brenda de Paula, organizadora do festival, o evento promete superar expectativas. “Teremos muitas opções gastronômicas de costela, doces, inúmeros rótulos de cervejas artesanais, o magnífico chopp e, para completar, as atrações musicais escolhidas especialmente para o nosso público”, disse.

Concurso

O Festival da Costela e Chopp em Paulínia traz o concurso “Rainha da Costela”. Para participar, acesse a rede social do evento: @festivaldacostelaechopp e veja as regras.

Solidariedade

Haverá ponto de arrecadação para quem puder colaborar (não é obrigatório) com 01 kg de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Paulínia.

“Estamos felizes em receber mais uma edição do Festival da Costela e Chopp no Paulínia Winner Mall Shopping. É um evento para toda a família, unindo o melhor da gastronomia e da música ao vivo em um ambiente acolhedor, com uma estrutura recheada de opções para o público aproveitar. Temos certeza que será um sucesso novamente”, afirma Igor Borges, sócio-diretor do empreendimento.

Programação musical

Quinta (6) – 19h – Nova Legião – Cover Legião Urbana

Sexta (7) – 19h30 – The Mars – Cover Bruno Mars

Sábado (8) – 19h30 – Full of Dreams Coldplay – Cover Coldplay

Domingo (9) – 19h – Banda Confisco – Tributo Charlie Brown Jr

SERVIÇO – FESTIVAL DA COSTELA E CHOPP EM PAULÍNIA

Quando: quinta (6), sexta (7), sábado (8) e domingo (9).

Horários: quinta e sexta das 17h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h.

Onde: Paulínia Winner Mall Shopping (Av. Pref. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia).

Entrada gratuita