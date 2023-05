Paulínia sedia ciclo de palestras para profissionais de odontologia

_Cidade, onde a proporção de dentistas por habitantes supera as

médias estadual e nacional, discute tendências de tratamentos e

importância do atendimento humanizado_

Paulínia sedia, no próximo dia 20 de maio, o primeiro ciclo de

palestras voltado para estudantes e profissionais de odontologia. Com

uma programação abrangente, o evento será realizado no Vitória Hotel

Convention Paulínia, e vai atualizar os participantes sobre as

principais tendências do setor.

Falhas na Anestesia local, Envelhecimento da Pele, Periodontia Moderna e

Marketing Digital são alguns dos temas que serão abordados no evento.

“Reunimos uma equipe renomada para atualizar e elevar o nível de

conhecimento dos profissionais que estão chegando ao mercado”,

comenta Salete Meiry Fernandes Bersan, doutora em Odontologia e

cirurgiã-dentista da clínica Bersan Odontologia, organizadora do

evento.

A saúde bucal é essencial para o bem-estar das pessoas. A

odontologista observa que várias doenças estão relacionadas à falta

de higiene bucal. “Cuidar da saúde bucal é primordial para a saúde

geral das pessoas. É um cuidado que deve ir além da preocupação

estética”, afirma.

Um dos objetivos do ciclo de palestras é levar esta conscientização

aos profissionais da área, reforçando a importância dos tratamentos

da saúde da dentição e também do atendimento humanizado.

Dentistas por habitantes

Dados do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo mostram que

Paulínia tem 283 dentistas, o que representa uma média de 1 dentista

para 384 habitantes. Este índice supera o número do estado de São

Paulo, que tem 1 dentista para 415 habitantes. Também é superior que a

média nacional, que tem 1 dentista para 543 habitantes.

Ação social

Durante o ciclo de palestras, os organizadores irão arrecadar itens de

higiene pessoal que serão encaminhados ao Projeto Flor, que auxilia

mulheres em situação de pobreza menstrual. “Estamos solicitando que

todos os participantes levem algum produto de higiene pessoal para

montarmos os kits que serão repassados ao projeto”, explica a dra.

Salete.

Programação

8h30 – Abertura – Dra. Salete Meiry Fernandes Bersan

9h – “Falhas na anestesia local: porque ocorrem e como corrigi-las”

– Dra. Patricia Maria Wiziack Zago

10h45 – “Envelhecimento da pele: fisiologia e gerenciamento”. –

Dra. Patricia Oliveira de Lima.

14h – “A periodontia moderna e sua relação com outras especialistas

da odontologia” – Dra. Cristiani Salmon

16h – Marketing digital e o uso das redes sociais em odontologia – Bruna

Kavabata

17h30 – Encerramento – Dr. Rafael Morais Bersan

Serviço:

Primeiro Ciclo de Palestras Bersan Odontologia

Quando: 20 de maio.

Horário: 8h30 às 18h

Local: Vitória Hotel Convention Paulínia, Rua Geraldo Ballone, 110,

Jardim América, Paulínia.

Inscrições:

https://www.sympla.com.br/evento/ciclo-de-palestras-bersan-odontologia/1918165

[1]

Ingresso: R$ 100,00