Paulínia Winner Mall Shopping apoia inédita corrida Track & Field em Paulínia

Novidade na cidade, a prova deve receber cerca de mil competidores

Em clima olímpico, o Paulínia Winner Mall Shopping traz para a cidade uma edição inédita da corrida Track & Field: Experience Running. A atividade acontece neste domingo (4). A partir das 6 horas, ocorre a concentração no empreendimento. A largada será às 7 horas, ao lado da Prefeitura e do Teatro.

Com as inscrições já esgotadas, a expectativa é que a prova receba cerca de mil competidores para a disputa. Serão dois percursos, sendo 4 km e de 8km, com chegada também ao lado da Prefeitura e Teatro.

Além da competição, o evento proporcionará atividades e experiências de bem-estar aos participantes, com espaço para massagem, cenários temáticos para vídeo 360º, música e personalização de medalhas.

Para quem quer acompanhar o pódio, a premiação acontece no estacionamento do Paulínia Winner Mall Shopping, a partir das 8h10. Os três primeiros colocados no geral serão premiados com troféus e todos os que concluírem a prova ganharão uma medalha.

“Pensamos em presentear Paulínia com esta competição, que a cada ano se consagra como uma das melhores e maiores do Brasil. Pensamos na concentração e premiação no mall para proporcionar um ambiente tranquilo para quem vai disputar”, revela Igor Borges, sócio-diretor do shopping.

O endereço para retirada dos kits e a programação podem ser conferidos no app da TF Sports.

O shopping está localizado na Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia.

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, desde 2021, quando se tornou uma concessão privada, passa por um processo de modernização, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 50 lojas em funcionamento, sendo uma loja âncora, 2 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, como a chegada de uma academia e um renomado restaurante ainda no segundo semestre de 2024. Visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, o shopping tem como objetivo se tornar uma referência do setor na região.