Paulínia Winner Mall Shopping recebe programação especial de Natal com apresentações gratuitas de música e dança

Os espetáculos acontecem no Winner Gourmet de forma gratuita a partir deste sábado (7)

A temporada de Natal 2024 está agitada no Paulínia Winner Mall Shopping. O empreendimento preparou uma programação natalina encantadora para os moradores da cidade e região, com espetáculos de dança, corais, shows musicais e performances instrumentais. As apresentações iniciam neste sábado (7), no Winner Gourmet. A entrada é gratuita.

Neste sábado (7), às 14 horas, o Centro de Convivência de Pessoas Idosas traz uma apresentação mágica de dança com coreografias que celebram o encanto natalino.

Já na próxima quarta-feira (11), às 19 horas, o coral infantil da EMEI Rosa, traz canções clássicas de Natal interpretadas pelos pequenos talentos da cidade.

A dupla mirim Davi & Luan traz um repertório recheado de sucessos do sertanejo, com participação do professor William Volk, da Divisão de Música da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, da Prefeitura de Paulínia, na quinta-feira (12), às 19 horas. A dupla regional, que está em ascensão, já participou de shows com Edson & Hudson e foi convidada para um especial de Natal na TV.

No sábado (14), às 14 horas, quem sobe ao palco para a apresentação natalina de voz e violão é o professor Alexandre e sua aluna Duda, da Divisão de Música da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, da Prefeitura de Paulínia, trazendo um repertório intimista e emocionante.

No dia 18, às 19 horas, é a vez do espetáculo do grupo de cordas ‘Querubins de Betel’ encantar o público, com a leveza e sofisticação da música instrumental.

A performance do professor Pedro e dos alunos da Orquestra de Violão e Voz da Divisão de Música da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, da Prefeitura de Paulínia, vão oferecer um show harmônico e comovente, no dia 19, às 19 horas.

Para fechar com chave de ouro, no dia 21, às 14 horas, o coral do professor William Volk e alunos da Divisão Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, da Prefeitura de Paulínia, apresentam canções clássicas que evocam o clima mágico do Natal.

Já no dia 22, às 14 horas, o Paulínia Winner Mall Shopping recebe a leveza e alegria da temporada de Natal com uma apresentação de dança do Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Avenida José Lozana Araújo, nº 1515, na Nossa Senhora Aparecida.

Serviço

Programação de Natal –

Datas e horário:

7/12, 14h – sábado: Centro De Convivência Da Pessoa Idosa

11/12, 19 horas – quarta-feira: Emei Rosa

12/12, 19 horas – quinta-feira: Dupla Davi & Luan Com Do Professor Willian Volk – Divisão De Música – Secretaria De Esportes, Cultura, Turismo E Eventos- Prefeitura Municipal De Paulínia

14/12, 14h – sábado: Professor Alexandre E Duda – Divisão De Música- Secretaria De Esportes, Cultura, Turismo E Eventos- Prefeitura Municipal De Paulínia

18/12, 19h – quarta-feira: Querubins De Betel

19/12, 19h – quinta-feira: Professor Pedro E Alunos Divisão De Música – Divisão De Música- Secretaria De Esportes, Cultura Turismo E Eventos- Prefeitura Municipal De Paulínia

21/12, 14h – sábado: CORAL – Coral – Professor William Volk E Alunos – Divisão De Música – Secretaria De Esportes, Cultura Turismo E Eventos- Prefeitura Municipal De Paulínia

22/12, 14h – domingo: Centro De Convivência Da Pessoa Idosa

Local: Paulínia Winner Mall Shopping – Avenida José Lozana Araújo, nº 1515, na Nossa Senhora Aparecida

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, desde 2021, quando se tornou uma concessão privada, passa por um processo de modernização, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 50 lojas em funcionamento, sendo uma loja âncora, 2 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, como a chegada de uma academia e um renomado restaurante ainda no segundo semestre de 2024. Visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, o shopping tem como objetivo se tornar uma referência do setor na região.