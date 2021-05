Paulo Gustavo morre por complicações da Covid-19

O ator Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira (4), aos 42 anos de idade, em decorrência de complicações do novo coronavírus. O humorista, um dos artistas mais populares do país, estava internado desde o dia 13 de março em um hospital em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O comediante tinha apresentado algumas melhoras significativas, mas o seu estado de saúde piorou no domingo (2) por conta de uma embolia pulmonar. Ontem (4), um boletim médico informou que o quadro de Paulo Gustavo era irreversível.

“Às 21h12 desta terça-feira, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da Covid-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos”, disse um comunicado.

Após o anúncio da morte do comediante, inúmeras celebridades e fãs publicaram homenagens para Paulo Gustavo nas redes sociais.

Natural de Niterói, o ator deixou o marido, Thales, e dois filhos pequenos, Gael e Romeu.