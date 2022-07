Paulo Silva anuncia mutirão para zerar fila de cirurgias de Catarata

O prefeito Paulo Silva anunciou que nos próximos dois meses, a Prefeitura vai zerar as cirurgias de catarata em Mogi Mirim!

Um mutirão será realizado nos próximos dois meses, por meio da Secretaria de Saúde, na Santa Casa do município. Cerca de 175 pacientes que aguardam o procedimento desde 2020, período em que se iniciou a pandemia da Covid-19, no Brasil, serão atendidos. A maioria deles são pessoas idosas que já possuem a indicação médica para o procedimento que incluirá, além da cirurgia, uma nova consulta, pós-consulta, exames e materiais como lente e colírio. Apesar de serem cerca de 175 pacientes, o total de procedimentos será e cerca de 350 cirurgias. Isso porque, o procedimento de catarata sempre é realizado primeiro em um olho e depois de alguns dias, no outro olho. O mutirão da catarata foi anunciado, na tarde desta quinta-feira (7), pelo prefeito Paulo Silva que recebeu, em seu gabinete, a gerente em Saúde, Patrícia Santon, e o administrador da Santa Casa, José Carlos De Carli Júnior. O mutirão será realizado com verbas solicitadas pelos vereadores Dirceu da Silva Paulinho e Marcos Paulo Cegatti a dois deputados que não podem ter seus nomes citados, neste momento, por conta do período eleitoral. O prefeito confirmou ainda que outros mutirões serão realizados a fim de diminuir ou zerar filas de esperar para outros procedimentos. “Nós vamos dar início com as cirurgias de cataratas. Porém, vamos realizar mais mutirões de cirurgias eletivas”, pontuou Paulo Silva.