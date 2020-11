Paulo Silva se reúne com Barros Munhoz e pede apoio à Santa Casa

O prefeito eleito Paulo Silva, juntamente com a vereadora Maria Helena Scudeler de Barros e o presidente do PSB de Mogi Mirim, Luiz Antônio Guarnieri, estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira (20) com o deputado Barros Munhoz.

Paulo Silva conversou com Munhoz sobre os problemas a serem enfrentados em Mogi Mirim, sobretudo relacionados à Santa Casa de Misericórdia, que está sob intervenção judicial e acumula dívida milionária.

Paulo Silva salientou a relação de respeito com o deputado, colocando sempre em primeiro plano os interesses da cidade, um relacionamento positivo e elevado em nível de política.

Munhoz assegurou seu apoio à futura administração. Munhoz mantém aberto os canais para os novos prefeitos, sempre disposto a auxiliar os municípios, com a força de seu mandato que se encerra em março de 2023.