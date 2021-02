Paulo Silva visita Secretaria de Cultura

O Prefeito Paulo de Oliveira e Silva esteve na Secretaria de Cultura e Turismo na quinta-feira, 18, para falar sobre as ações da Pasta neste início de governo. Ele visitou as instalações do Centro Cultural “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva” e pode ver de perto o projeto de revitalização que está sendo organizada no Museu Histórico Pedagógico “Presidente João Teodoro Xavier” para a reabertura em breve.

O Secretário de Cultura, Luiz Dalbo, e equipe apresentaram as ações executadas no primeiro mês de trabalho e elencaram como prioridade a descentralização de oficinas culturais e possíveis parcerias. A questão turística também foi abordada durante o encontro.

O Prefeito ainda participou de uma reunião com membros do CEDOCH – Centro de Documentação Histórica “Joaquim Firmino de Araújo Cunha” para falar de patrimônio e preservação histórica.