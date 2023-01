Pavimentação da Estrada São Bento entra em fase final em Artur Nogueira

Trecho de 180 metros, próximo à divisa de Artur Nogueira e Cosmópolis, começou a ser asfaltado

A pavimentação asfáltica da Estrada São Bento, tão esperada pela população nogueirense, entrou em fase final. Nesta semana, foram iniciados os trabalhos de asfaltamento no trecho próximo à divisa das cidades de Artur Nogueira e Cosmópolis. São cerca de 180 metros de estrada.

Além disso, funcionários trabalham na instalação de canaletas para escoamento e vazão da água. A entrega da obra está prevista para o mês de maio deste ano.

A pavimentação era promessa de campanha e uma reivindicação dos moradores que sofriam com a poeira em período de seca e o barro em tempos de chuva. O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que a obra tem garantido mais conforto e segurança para quem transita diariamente pela via, acabando de vez com os transtornos causados, sobretudo no período das chuvas.

“Além de conforto e segurança, a pavimentação favorece o agroturismo, turismo histórico e ainda o turismo de eventos”, frisou o chefe do Executivo.

A Estrada São Bento passa pela Delegacia de Polícia do município e segue por diversas propriedades rurais. As obras têm abrangido mais de 6 quilômetros (ATN 142 e ATN 050), e beneficiado centenas de moradores da região, além de pessoas que trafegam pelo local diariamente.