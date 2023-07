Paz nas Arquibancadas: Prefeitura de Artur Nogueira promove segurança no Futsal de Inverno

Gestão municipal une esforços para garantir um ambiente harmonioso e seguro durante o Campeonato de Futsal de Inverno 2023

Buscando proporcionar uma experiência esportiva memorável e segura para todos os envolvidos no Campeonato de Futsal de Inverno 2023, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das Secretarias de Esporte, Lazer & Juventude e de Segurança, tem estimulado a redução das manifestações violentas dentro e fora dos ginásios, fomentando a cultura da paz entre as torcidas.

Nesta quinta-feira (27), uma reunião importante ocorreu na base da Guarda Civil Municipal (GCM), onde representantes das secretarias se encontraram com os dirigentes das equipes participantes para traçarem planos que contribuam para o clima de respeito e civilidade durante o campeonato.

O Secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues, ressaltou que a parceria entre as secretarias e o envolvimento dos dirigentes das equipes são fundamentais para o sucesso dessa iniciativa.

“Temos trabalhado em sintonia para garantir que as partidas do campeonato sejam seguras. Nosso objetivo é promover a inclusão social e o bem-estar por meio do esporte, incentivando valores como trabalho em equipe, respeito e fair play”, destacou Caio.

TORCIDA DA PAZ

A Prefeitura de Artur Nogueira reforça o apelo para que as torcidas abracem a proposta da cultura da paz durante o Campeonato de Futsal de Inverno:

Respeite a diversidade.

Crie um ambiente positivo.

Evite provocações e ofensas.

Não invada o campo.

Não utilize objetos proibidos.

Denuncie comportamentos inadequados.

Respeite as orientações da equipe de segurança.

Não promova tumultos.

Aplauda o esforço e fair play.

Seja um exemplo para os outros.

Comemore sem exageros.

Não se envolva em brigas.

Incentive o apoio em paz.

Divirta-se com responsabilidade.

Lembre-se: somos todos apaixonados pelo esporte!