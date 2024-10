PEÇA CONTOS DE AREIA SERÁ APRESENTADA DIA 21/10 EM COSMÓPOLIS COM ENTRADA GRATUITA

A peça Contos de Areia será apresentada na segunda-feira, 21/10, na EMEB Rodrigo Otávio Langaard Menezes (Rua Santa Gertrudes, 1331 – Bela Vista – Cosmópolis – SP.), às 10h e às 15h30, com entrada gratuita. Depois do espetáculo, o público participa da vivência “Conhecendo o universo dos Bonecos de Saco”. A entrada é gratuita.

Encenada pelo grupo QTRUP (Daniel Salvi e Eduardo Brasil), a peça leva ao palco um montículo de areia numa mesa, uma mágica superfície retangular onde os bonecos contam histórias sobre a vida, o tempo, o poder, a arte e a amizade. Após o espetáculo será realizada a vivência “Conhecendo o universo dos Bonecos de Saco” – tipo de boneco utilizado nesta produção.

O espetáculo é dividido e interligado por três Contos, o primeiro é o “Criação”, no qual uma dupla de bonecos descobre um simpático ser que surge da areia. Em seguida, o conto “O artista” que mostra o impacto da arte de um artista de rua transformando o dia de um executivo muito atarefado. O último conto se intitula “Abdução” e traz uma simples ampulheta que deixa de funcionar misteriosamente, provocando o mistério sobre quem ou o quê teria provocado tal fenômeno.

Após cada conto, um atrapalhado e cômico contrarregra é o responsável por limpar a areia das cenas que acontecem. A presença da anciã sábia, Pachamama, vela e protege cada grão de areia, cada protagonista das histórias.“Contos de Areia” as diversas imagens funcionam como espelhos da humanidade, cenas que instigam a capacidade de imaginar e refletir.

O nome Contos de Areia, além de ter uma narrativa que envolve a areia como elemento dramatúrgico, tem nela a matéria originária dos bonecos. A estrutura corporal dos bonecos permite aos atores-manipuladores desenvolver também corpos híbridos utilizando partes do seu corpo para completar o corpo do boneco.

Em memória de Lily Curcio

Concebido e dirigido pela mestra Lily Curcio (1954-2023), este espetáculo do gênero teatro de formas animadas afeta o público combinando humor, poesia e reflexão. A produção teve sua estreia em 2021 em formato on-line e foi apresentada com sucesso em 2022 em festivais no Brasil e no exterior. Com o falecimento de Lily Curcio, no ano passado, os atores Eduardo Brasil e Daniel Salvi dão continuidade à montagem.

Juntos, eles fundaram o QTRUP – nome alusivo à uma frase que Lily sempre dizia à equipe antes de entrar em cena: “Que Te Rompas Una Pata”. Essa é uma expressão que atrizes e atores que falam espanhol usam para desejar que seja um bom espetáculo. A atriz, palhaça, titereira e antropóloga Lily Curcio faleceu repentinamente no dia 07 de novembro de 2023, na Colômbia, viajando a trabalho.

Natural de Buenos Aires/Argentina, Lily chegou ao Brasil em 1994. Em Búzios/RJ começou a desenvolver o trabalho dos Seres de Luz Teatro, criando e apresentando seus espetáculos. Em 1998 mudou-se para o distrito de Barão Geraldo – Campinas/SP, onde escolheu viver e criar laços.

A dramaturgia de Contos de Areia foi criada por Lily Curcio e Eduardo Brasil, que também assinam a concepção de cenografia, figurinos e confecção de bonecos. Eduardo Brasil também é responsável pela concepção de luz. As músicas foram compostas pelo sanfoneiro Eduardo Guimarães, especialmente para o espetáculo, criando os climas de cada cena.

Antes de chegar à Cosmópolis, a circulação de Contos de Areia passou por Santa Gertrudes (14/07), teve apresentação em Leme (08/08), depois Águas de São Pedro (15/08), São Pedro (16/08), Nova Odessa (18/08), Cordeirópolis (26/08) e Conchal (02/09). No dia 28/10 o espetáculo será apresentado na cidade de Araras. Esta circulação é realizada com apoio do Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa e o Programa de Ação Cultural – ProAC.

Serviço

Espetáculo Contos de Areia, com QTRUP

21/10 – 10h e 15h30

EMEB Rodrigo Otávio Langaard Menezes

Rua Santa Gertrudes, 1331 – Bela Vista – Cosmópolis – SP.

Entrada gratuita.

Classificação etária indicativa: Para todos os públicos, indicado para público infantil.

Gênero: Teatro de Formas Animadas.

Duração: 40 minutos

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA: 19 9 91160398 (Cecília Gomes)

FICHA TÉCNICA

Criação e Direção: Lily Curcio (in memorian)

Dramaturgia: Lily Curcio e Eduardo Brasil

Atores-Manipuladores: Eduardo Brasil e Daniel Salvi

Confecção dos Bonecos: Lily Curcio e Eduardo Brasil

Concepção de Cenografia e Figurinos: Lily Curcio e Eduardo Brasil

Concepção de Luz: Eduardo Brasil

Trilha Sonora original: Edu Guimarães

Fotografia: Ana Clara Amaral e Eduardo Brasil

Identidade Visual – Marina Faria

Redes Sociais – Gustavo Xella (Casa das Artes)

Assessoria de Imprensa – Cecília Gomes

Assistente de Produção: Katiuscia Marques (Mouvart Cultural)

Produção e Gestão Financeira – Wannyse Zivko (Arte & Efeito)