Peça Teatral Artigo 121 abre comemorações do aniversário de Artur Nogueira

Começam neste sábado (02), as comemorações do aniversário de 73 anos de Artur Nogueira. Para abrir as festividades, será apresentada a peça teatral “Artigo 121”. A encenação ocorre às 19h30 na Réplica da Estação, no centro de Artur Nogueira. A peça será encenada pela Cia Chazak.

De acordo com Brunno Henrique, ator e membro da Cia Chazak, a peça fala sobre amor. “A peça conta a história do assassinato da Fé e da Esperança, por isso o nome Artigo 121, código penal para assassinato, porém quando o Amor entra na história tudo pode ser renovado”, explica Brunno.

“A mensagem central da peça fala sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas e o quando a Fé a Esperança e principalmente o Amor precisam fazer parte de nós”, complementa Brunno que é nogueirense.

A equipe envolvida com o espetáculo é composta por 20 pessoas, entre atores e ao que atuam nos bastidores.

SINOPSE

O casamento do ano está prestes a acontecer quando a notícia de que o noivo não virá é dada. Logo, um tumulto ocorre na cidade. Mestre, Evangelista, Profeta, Apóstolo e Pastor, tentam ocultar o desaparecimento do Consolador e o crime cometido. Quem é o culpado? O Pastor? O Profeta? No tribunal dos réus, o mistério será desvendado.

Brunno lembra que o convite para abrir as festividades do aniversário de Artur Nogueira surgiu por acaso. “Estive na secretaria de Cultura para conversar sobre uns projetos e mencionei a peça que estamos em cartaz pela região, foi aí que o Max [funcionário da pasta] sugeriu abrirmos o calendário de aniversário da cidade e a equipe com muita honra aceitou o convite, claro”, comemorou.

Ele aproveitou para convidar a população para assistir a peça. “Nossas vidas está cada dia mais corrida e devido às pedras nos caminhos, deixamos de lado nossa fé, perdemos a esperança e muitas das vezes esquecemos de transbordar o amor! Artigo 121 tem uma mensagem linda para você que sabe que tudo nessa vida tem um propósito e que juntos somos mais fortes, porque com a fé enxergamos o que ainda não existe, com a esperança podemos aguardar dias melhores e com o amor vivemos com mais leveza! Traga sua família e venha descobrir que o amor é o ingrediente principal para uma vida completa”, concluiu Brunno.

Serviço:

Peça: Artigo 121

Quando: sábado,02 de abril

Horário: 19h30

Local: Réplica da Estação Ferroviária

Entrada: gratuita

Classificação Livre

Fotos: Arquivo pessoal da Cia