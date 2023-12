PEÇA TEATRAL UNE DIVERSÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Mais de 260 alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Santo Antônio de Posse participaram na quarta-feira, 29 de novembro, de uma envolvente apresentação teatral protagonizada pela “Turma do Lamba”. A iniciativa, promovida pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ), contou com o apoio das Secretarias de Educação e Saneamento. O evento teve como propósito marcar o encerramento das atividades propostas pelo consórcio ao longo do ano para a rede municipal de ensino.

Com caráter educativo, a peça teatral teve como foco sensibilizar o público sobre a vital importância do saneamento básico. O objetivo central foi destacar a relevância desse processo para garantir água saudável à população e promover a preservação ambiental. A Ares-PCJ, responsável por regular e fiscalizar os serviços públicos de saneamento nos municípios associados, incluindo Santo Antônio de Posse, reforça seu compromisso com a educação e conscientização da comunidade em relação a temas fundamentais para a qualidade de vida e o meio ambiente.