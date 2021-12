Pedal solidário de mogi mirim arrecada 260 quilos de alimentos

O material será encaminhado para famílias em situação de vulnerabilidade através do Banco Municipal de Alimentos

Aconteceu no domingo (28), o Pedal 12hs Contra a Fome. O evento foi realizado no Zerão do Complexo Esportivo Lavapés. Iniciativa dos ciclistas Willian Eduardo de Lima e Guilherme Augusto Jacometti, a atração ganhou o apoio de outros ciclistas e de grupos de bikers da cidade, além, claro, da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer.

Cerca de 250 pessoas participaram do pedal, que teve início logo no comecinho da manhã e se estendeu até a noite do domingão. O secretário de Esporte, Wilians Mendes, esteve entre os participantes. “Foi muito legal acompanhar uma parte do trajeto dos meninos, que não só fizeram um desafio incrível, como conseguiram arrecadar uma quantidade respeitável de alimentos e que vai ajudar muita gente”, frisou Wilians.

Mais de 150 cestas básicas foram doadas, além de 260 quilos de alimentos avulsos. O material será encaminhado para famílias em situação de vulnerabilidade através do Banco Municipal de Alimentos.

Quanto ao desafio, iniciado por volta das 6h, terminou após 12 horas, 45 minutos e 24 segundos de atividades. O grupo fez apenas uma parada, alcançando a marca de 12 horas e 1 minuto pedalando. Além de Willian e Guilherme, Thiago Melo, Luís Galiano e Bruno Fadel também percorreram os cerca de 232,11 quilômetros em quase 132 voltas dadas no Zerão.