Pedala Tour acontece em Amparo no dia 4 de setembro e pretende mobilizar cerca de 1,5 mil ciclistas de toda a região

Inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo site oficial do evento; participantes concorrem à duas bicicletas e ainda ganham um kit com camiseta, boné, sacochila, squeeze e um livreto sobre educação no trânsito

O Pedala Tour, um dos maiores eventos de ciclismo do país, está de volta a Amparo. A segunda edição do passeio na cidade acontece no dia 4 de setembro e pretende reunir cerca de 1,5 mil ciclistas de diversas cidades da região. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo site www.pedalatour.com.br. Voltado para toda a família, o Pedala Tour vai percorrer um trajeto de 10 quilômetros por ruas e avenidas do município, e promete mobilizar os amantes das bikes e os apaixonados por esporte. Podem se inscrever crianças com idade a partir de 8 anos, jovens, adultos e idosos. Os participantes concorrem a duas bicicletas e ainda são presenteados com um kit que contém camiseta, squeeze, ‘sacochila’, boné e um livreto com informações sobre educação no trânsito. Arena Pedala A concentração acontece a partir das 6 horas da manhã na Arena Pedala, que será instalada na Praça Pádua Salles, localizada na Avenida Bernardino de Campos, na região central da cidade. No local, além da tenda para retirada dos kits, estarão disponíveis serviços de saúde como aferição de pressão e glicemia (glicose), orientação para treinos, avaliação corporal e bioimpedância. O espaço também contará com posto médico e ambulância de plantão para emergências. Para dar início às atividades físicas, uma aula coletiva de alongamento acontece às 8h45, antes da saída do passeio. A largada está marcada para às 9h. Ainda na Arena, a organização vai disponibilizar uma bicicletaria para realizar, gratuitamente, pequenas manutenções de emergência nas bicicletas dos inscritos. No ponto de concentração, os participantes também terão frutas, água e isotônicos à disposição. Durante todo o trajeto, os ciclistas serão acompanhados por um mini trio elétrico que promete agitar o evento. Para garantir a segurança de todos, as vias estarão fechadas e sinalizadas. Uma equipe de ciclistas guias acompanhará o grupo, garantindo uma atividade tranquila e segura. Realização O Pedala Tour é uma realização do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Esportes, e do Paulínia Racing Bicicross. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Amparo e patrocínio master da Ypê, com apoio da Gelco. Desde o início do ano, o Pedala Tour 2022 já passou pelas cidades de Joinville (SC), Salto (SP) e Rio Claro (SP), mobilizando um total de aproximadamente 6 mil pessoas. Até o final de 2022, o evento vai percorrer outros municípios brasileiros como Sorocaba(SP), Manaus (AM), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ). De acordo com os organizadores, a primeira edição do Pedala Tour em Amparo foi realizada em 2017 e reuniu cerca de 2,5 mil participantes. Informações No caso de dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização do evento pelas redes sociais: Instagram @pedalatour e Facebook @pedalatour Sobre a Ypê Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e mais uma que está sendo construída em Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 6.300 funcionários. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan e Perfex. Imagens: Neander Heringer SERVIÇO Pedala Tour 2022 – Edição Amparo Inscrições: exclusivamente pelo site www.pedalatour.com.br Data do evento: 4 de setembro de 2022 Concentração: a partir das 6h Serviços de saúde e bicicletaria: das 7h às 10h Início do Passeio: às 9h Local: Praça Pádua Salles – Avenida Bernardino de Campos, s/n, Centro- Amparo/SP.