Pedala Tour vai levar mais de 1,5 mil ciclistas para as ruas de Amparo no próximo domingo (24)

Evento acontece na Praça Pádua Salles a partir das 6h e terá serviços de saúde gratuitos abertos a toda a população

Prepare-se para um dia repleto de emoção e adrenalina. Acontece neste domingo (24) a terceira edição do Pedala Tour Amparo, passeio de bike gratuito com 10k que promete mobilizar mais de 1,5 mil ciclistas em uma manhã saudável de atividades esportivas e de lazer na cidade. O ponto de partida e chegada será a Praça Pádua Salles, no Centro, onde também será instalada a Arena Pedala, estrutura que dará apoio ao evento e aos participantes.

No local, estarão disponíveis serviços de saúde gratuitos, como aferição de pressão e glicemia (glicose), orientação para treinos, avaliação corporal e bioimpedância. O evento também terá um posto médico e ambulância de plantão. Ainda na Arena, os ciclistas terão à disposição uma bicicletaria com técnicos para realizar, gratuitamente, pequenas manutenções nas bikes.

No ponto de concentração, os participantes também terão frutas, água e isotônicos à disposição para consumo. Antes de pedalar, todos serão convidados a participar de uma aula coletiva de alongamento, que acontece a partir das 8h15. A largada está marcada para às 8h30.

Durante todo o trajeto, o grupo será acompanhado por um trio elétrico e por uma equipe de ciclistas guia. Para garantir a segurança de todos, as vias estarão fechadas e sinalizadas por agentes da Prefeitura. Voltado para toda a família, o evento contará com a participação de crianças com idade a partir dos 8 anos, adultos e idosos. Os menores precisam estar acompanhados por um responsável legal.

De acordo com os organizadores, todos os participantes inscritos serão presenteados com um kit que contém camiseta, boné, squeeze, sacochila e um livreto com informações sobre segurança no trânsito e, ao final do evento, concorrerão ao sorteio de duas bikes. Pedala Tour Considerado um dos maiores passeios ciclisticos do país, o Pedala Tour já passou, apenas em 2023, pelas cidades de Florianópolis(SC), Salto(SP), Anápolis(GO) e Catalão(GO), mobilizando mais de 6 mil pessoas.

Realização

O Pedala Tour é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Secretaria Nacional do Esporte, do Ministério do Esporte, do Governo Federal, e conta com o patrocínio da Ypê e apoio institucional da Secretaria de Esporte e Juventude e da Prefeitura de Amparo.

“O Pedala Tour Salto 2023 está chegando e promete ser uma celebração de saúde, esporte e cultura que ficará marcada na memória de todos. Agradeço a todos os parceiros que ajudaram a viabilizar o evento até aqui e espero encontrar os participantes no domingo para uma manhã repleta de alegria e diversão”, disse Bruno Wellington, presidente da Associação Fábrica.

Informações

No caso de dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização do evento pelas redes sociais: @pedalatour.com.br. Sobre a Ypê Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e mais uma que está sendo construída em Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 6.300 funcionários.

A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan e Perfex. Sobre a Fábrica Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 50 mil pessoas pelo país. Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas.

Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas? Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br.

SERVIÇO

Pedala Tour 2023 – Edição Amparo Inscrições: encerradas.

Data do evento: 24 de setembro de 2023

Concentração: a partir das 6h

Serviços de saúde e bicicletaria: das 6h às 10h

Largada: às 8h30

Local: Praça Pádua Salles, no Centro

Inscrição: a partir de 8 anos

Programação: – Bicicletaria – Check-up – Alongamento

Imagem: Neander Heringer