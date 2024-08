Pedestre Morre Atropelado em Acidente na Rodovia Prefeito Aziz Lian

Na manhã desta quinta-feira, um trágico acidente de trânsito resultou na morte de um pedestre na Rodovia Prefeito Aziz Lian. O incidente ocorreu por volta das 8 horas, quando o pedestre, ao atravessar a pista de forma abrupta, foi atingido por um caminhão que transitava no sentido Holambra a Santo Antônio de Posse.

De acordo com as informações preliminares, o motorista do caminhão não conseguiu parar a tempo para evitar a colisão, dada a rapidez com que o pedestre entrou na pista. A vítima foi atingida e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Foto Reprodução Redes Sociais