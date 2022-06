Pedido antigo de moradores, ruas do Guaçu Parque Real terão asfalto novo

Quem mora no Guaçu Parque Real conhece de perto os transtornos que as vias sem asfalto do bairro causam todos os dias. Por ali, moradores convivem há anos com poeira em períodos de estiagem e lama em dias de chuva. Tendo apenas parte das ruas do bairro pavimentadas, o sentimento de indignação era parte da rotina de dezenas de famílias que vivem no local sem a devida infraestrutura.

O pedido por melhorias é antigo. E a tão aguardada boa notícia chegou nesta quinta-feira, dia 23 de junho, a quem reside na Rua Ângelo Armani de Oliveira e na Travessa Clarice Cardoso.

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade iniciou a execução de nivelamento e compactação de solo para implementação de estrutura urbana nas duas vias do bairro. O asfalto novo é parte de processo licitatório que prevê investimento de R$ 598 mil, fruto de convênio com o Governo do Estado intermediado pelo deputado estadual Cauê Macris, atual secretário de Estado da Casa Civil.

“Chegamos à marca de 30 ruas recapeadas ou pavimentadas, com asfalto novo já garantido para outras 70 vias a partir de investimentos que conquistamos com apoio do governador Rodrigo Garcia. Serão, portanto, mais de 100 ruas contempladas em apenas dois anos de trabalho”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Um feito inédito que, em pouco tempo, supera o que foi feito nos últimos 10 anos aqui no Guaçu. E é só o começo”.

Alexandre Ambrozini tem comércio num dos endereços beneficiados por esse trabalho. Para ele, a melhoria é bem-vinda depois de uma longa espera. “Nossa, é tudo de bom essa pavimentação. E a gente não vai mais conviver com a poeira ou com o barro. Depois de muita espera e vários abaixo-assinados, essa obra está acontecendo”, comentou.

A previsão da Secretaria é que as obras sejam concluídas já nos próximos meses.