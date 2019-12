Pedra Fundamental marca início da construção da nova EMEB “Dona Izaura da Silva Vieira”

A cerimônia de Assentamento da Pedra Fundamental da nova EMEB “Dona Izaura da Silva Vieira”, realizada na tarde desta sexta-feira, 20, marcou o início oficial da construção da nova unidade. O novo prédio será construído na Rua Almirante Barroso, no interior do Centro de Lazer e ao lado do Departamento de Trânsito.

O prédio terá 3 mil m² e contará com mais de dez salas, laboratório de informática, sala de leitura, quadra coberta e refeitório com tamanhos mais adequados para atender á demanda de quase 450 alunos que a unidade atual abriga. Serão salas do 1º ao 5º ano nos dois períodos e também Período Integral. A equipe atual conta com 34 professores e oito funcionários de apoio.

A gestora é Rita de Cássia de Lalana Rogatto e as coordenadoras são Iamara Cega Storari e Miriam Bonatelli. “Essa nova escola é para nossos alunos e professores e trará melhoria na qualidade do ensino. É um sonho se tornando realidade”, afirmou Maria Elizabeth Brianti de Melo, que responde pela Secretaria de Educação

.

A construção terá custo de pouco mais de R$ 5,9 milhões e os recursos são oriundos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal. A construtora vencedora da licitação é a Soluções Serviços Terceirizados Eirelli, que já fez o fechamento da área e sondagem do solo para iniciar a obra.

“Jamais poderia imaginar viver momentos como o de hoje. Começamos aqui o 3º ciclo da nossa escola Izaura”, disse o Prefeito Paganini, se referindo à construção e posterior municipalização da escola.

Presente à cerimônia, o Deputado Barros Munhoz relembrou a história da patrona da escola e falou de sua emoção em, mais uma vez, participar de um momento marcante como esse. “Meu pai conquistou a escola e mais tarde, em minha gestão, conseguimos municipalizá-la. E hoje estamos aqui para dar início à construção de um novo prédio, melhor e ainda mais moderno para atender à população desse bairro”, afirmou.

Prefeito Caetano Munhoz conquistou a escola junto ao governo Jânio Quadros

A Escola “Dona Izaura da Silva Vieira” foi instalada em Itapira em 15 de fevereiro de 1958, quando o prefeito da época, Caetano Munhoz, conquistou a escola junto ao governador Jânio da Silva Quadros, sendo assim criado o 2º Grupo Escolar de Itapira com quatro salas da 1ª a 4ª série.

No mês de maio daquele mesmo ano a escola passou a ser denominado Grupo Escolar “Dona Izaura da Silva Vieira”, em homenagem à patrona que doou o terreno para construção da unidade. Depois de alguns anos, a escola deixou de ser Grupo Escolar e passou a ser chama de Escola Estadual de 1º Grau.

Em agosto de 1998, na gestão do então prefeito José Antônio Barros Munhoz, a escola foi municipalizada e denominada de Escola Municipal de Ensino Fundamental “Dona Izaura da Silva Vieira”.