Pedreira Alcança a 7ª Posição no Ranking Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Cidades

Pedreira, uma cidade localizada na Região Metropolitana de Campinas e no Circuito das Águas Paulista, celebra uma conquista significativa ao alcançar a 7ª posição no Ranking Nacional do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR). Com uma pontuação notável de 62,51, a cidade se destaca por seu comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Este feito impressionante coloca Pedreira como a líder na Região Metropolitana de Campinas e no Circuito das Águas Paulista, superando obstáculos com um aumento de apenas 0,91 pontos em relação à primeira posição. Uma verdadeira demonstração de dedicação e esforço incansável.

As áreas de Água Limpa e Saneamento, Energia Limpa e Renovável, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Indústria, Inovação e Infraestrutura, Saúde e Bem-Estar, Ação Contra a Mudança Global do Clima e Vida na Água foram destacadas como pilares essenciais que impulsionaram Pedreira a atingir esse índice notável.

A avaliação do IDSC-BR é o resultado da parceria entre o renomado Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e a SDSN (Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável), e estabelece o Brasil como pioneiro na avaliação da Agenda 2030 da ONU. Essa iniciativa reflete o compromisso do país em direção a um futuro mais sustentável e próspero.

Pedreira expressa profundo agradecimento a todos os envolvidos nessa jornada impressionante. A cidade continua a trilhar o caminho rumo a um futuro sustentável, reforçando seu papel como exemplo inspirador para outras localidades e reforçando o compromisso global com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos.