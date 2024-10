Pedreira atende Justiça Eleitoral e oferece transporte gratuito nas eleições deste domingo

A Prefeitura de Pedreira vai atender a orientação da Justiça Eleitoral da cidade e, como muitos outros municípios da região, oferecer Transporte Coletivo Urbano (Municipal) totalmente gratuito neste domingo, 6 de outubro, quando se realizam as eleições municipais em todo o país. Além disso, os horários dos ônibus urbanos serão os mesmos dos dias da semana. A decisão está em conformidade com a Resolução 23.736/2024 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ou seja, a grade de viagens será completa, com partidas das 6h da manhã até as 18h20, e não reduzida – como normalmente acontece aos domingos. A medida solicitada pela Justiça Eleitoral visa garantir o acesso de todos os eleitores às suas sessões eleitorais. A votação no domingo, dia 6 de outubro, vai das 8h às 17h, tendo como referência o horário de Brasília/DF.