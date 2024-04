Pedreira conquista vaga para a segunda fase da “Taça EPTV de Futsal”

Após estrear com derrota diante da equipe de Espírito Santo do Pinhal, a equipe de Pedreira comandada pelo Técnico Paulo Vigato voltou em quadra pela competição na noite da quinta-feira, dia 04 de abril, na cidade de Lindóia enfrentando a equipe local.

Os pedreirenses que jogavam pelo empate em busca da classificação para a nova fase, surpreenderam o adversário que tinha a seu favor o Ginásio de Esportes lotado pela sua torcida, o que não foi suficiente para intimidar a equipe de Pedreira que venceu a partida pelo placar de 5×3.

Com a vitória Pedreira se classificou para a 2ª fase compondo o Grupo J, que tem ainda as equipes de Campinas (representada pelo Pulo do Gato), Limeira (representada pela equipe Brutos Futsal) e Monte Mor.

Pedreira estreia na 2ª fase nesta quinta-feira, 11 de abril, as 20h45 na cidade de Monte Mor contra a equipe local. A segunda partida será diante de Campinas no dia 22 de abril, às 20h15 na cidade de Espírito Santo do Pinhal e fecha a fase jogando no Ginásio “Dario Zanini” do Santa Sofia, no dia 02 de maio, às 20h45 contra Limeira. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo no Youtube através do canal Sport Show Mais.

Restaram na nova fase 16 equipes dividas em 4 grupos com quatro equipes cada, avançam ao mata-mata os dois melhores de cada chave. A partir das quartas de final (com mando do time de melhor campanha, desde que o Ginásio de Esportes esteja dentro das condições estabelecidas em regulamento), a disputa será em jogo único, com prorrogação em caso de empate no tempo normal e posteriormente pênaltis se necessário. O mesmo vale para as semifinais, em local neutro. A final também será em local neutro, com o time de melhor campanha jogando com a vantagem do empate para ficar com o título. A grande decisão está prevista para o sábado, 18 de maio, com transmissão ao vivo na programação da EPTV.