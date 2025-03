Homem é preso pela GCM de Santo Antônio de Posse por porte ilegal de arma de fogo

Durante a abordagem, suspeito tentou fugir e passageiro efetuou disparo contra a equipe

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um homem na madrugada desta segunda-feira (24), por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu por volta de 00h30, na Rua Carlos Aldemani, quando a equipe Bravo realizava patrulhamento preventivo em um local conhecido pelo tráfico de drogas.

Ao avistar a viatura, o motorista de um Corsa Sedan fugiu em alta velocidade, desobedecendo ordens de parada e colocando em risco a segurança no trânsito. Durante o acompanhamento, os agentes perceberam que havia um passageiro no veículo. Ao serem finalmente abordados, o passageiro efetuou um disparo contra a equipe, que revidou, atingindo o retrovisor do carro. Para conter a ação, atingindo o braços dos suspeitos.

Na sequência, o condutor seguiu em fuga e o passageiro desembarcou, fugindo para uma área de mata. O motorista dirigiu até sua residência, onde tentou se esconder. A equipe da GCM solicitou apoio da Polícia Militar para entrar no imóvel, já que familiares do suspeito tentaram impedir a ação. Após a intervenção, o homem foi detido com o uso moderado da força e algemas, conforme previsto em lei.

O suspeito foi levado ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado ao CPJ de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça.