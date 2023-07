Pedreira disputou os Jogos Regionais 2023 em Mococa

No período de 03 a 11 de julho, Pedreira participou da 65ª edição dos Jogos Regionais em Mococa, quarta região do Estado de São Paulo, reunindo cerca de 8 mil atletas de 44 cidades.

Pedreira disputou 6 modalidades: Vôlei Masculino, Vôlei de Praia, Bocha, Capoeira, Basquete Masculino e Ciclismo Masculino e Feminino, contando com a participação de 54 atletas, mais a comissão técnica.

O Secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato, parabenizou os atletas que estiveram disputando os Jogos Regionais 2023. “Pontuamos em quase todas as modalidades participantes e conquistamos o 7° lugar no Ciclismo Feminino, 8° lugar no Ciclismo Masculino, 8° lugar no Vôlei Masculino, 7° lugar no Vôlei de Praia e o 5° lugar e uma medalha de ouro na Capoeira, garantindo vaga para os Jogos Abertos que acontecerá no final do ano. Parabéns aos atletas e comissão técnica que estiveram representando nossa cidade”, concluiu o Secretário de Esportes.